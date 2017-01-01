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Servis asansörüne sıkışan kadın öldü

- Niğde'de öğrenci pansiyonu yemekhanesinde görevli 51 yaşındaki kadın, servis asansörüne sıkışarak yaşamını yitirdi

Servis asansörüne sıkışan kadın öldü

NİĞDE (AA) - Niğde'de yemek taşınan asansöre sıkışan kadın hayatını kaybetti.

Niğde Atatürk Anadolu Lisesi kız öğrenci pansiyonunda görevli 51 yaşındaki Havva Ayhan, yemekhanede bulunan servis asansörüne binmeye çalıştı.

Hareket halindeki asansörün kapısına sıkışan Ayhan, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Öğrencilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ayhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Asansör firması çalışanları tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Ayhan'ın cenazesi, Niğde Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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AsansörNiğdePansiyonYemekhane
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