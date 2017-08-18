Servis minibüsünde unutulan çocuğun ölmesi

İZMİR (AA) - İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, okul servis minibüsünde unutulduktan sonra hastanede yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin, "Okulu süresiz bir şekilde kapattık. Aynı zamanda mali yaptırımlar da uygulanıyor. Kasıt, kusur anlamında ne varsa çok tecrübeli müfettişlerimiz inceliyor." dedi.

Alperen Sakin'in ailesini ziyaret eden Yahşi, anne Buket ve baba Serkan Sakin'e başsağlığı diledi.

Kendisinin de Alperen'in yaşında çocuğu olduğunu aktaran Yahşi, duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Yahşi, olaydan kısa süre sonra müfettiş görevlendirdiklerini hatırlatarak, soruşturmada "kılı kırk yardıklarını" söyledi.

Okul hakkında kapatma kararı alındığını ifade eden Yahşi, "Okulu süresiz bir şekilde kapattık. Aynı zamanda mali yaptırımlar da uygulanıyor. Kasıt, kusur anlamında ne varsa çok tecrübeli müfettişlerimiz inceliyor. Gerçekten üzgünüz, akla mantığa sığmayan bir olay." diye konuştu.

Yahşi, soruşturma sırasında Alperen Sakin'in e-Okul sistemine kayıtlı olmadığının tespit edildiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Bu anlama ciddi bir kastın olduğuna inanıyoruz. Herhalde mali anlamda bir şey var, onun için kayıt edilmemiş. Hem SGK'ya, hem Gelir İdaresi'ne suç duyurunda bulunduk. 3 aylık yaz okulu açmış okul; kaymakamlık oluru var. Ama servis anlamında eksiklikler var. Adaletin yerini bulması için hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Şu an itibarıyla ciddi bir yol aldık soruşturmada. Sonuçlandırma noktasında birden fazla müfettiş görev yapıyor."

Anne Buket Sakin'in bir süre önce velilere okulun pazartesi günü açılacağı şeklinde mesaj geldiğini belirtmesi üzerine Ömer Yahşi, "Kesinlikle açılmayacak. Kapattık süresiz bir şekilde. İçiniz rahat olsun." yanıtını verdi.

Yahşi, Alperen'in kardeşleri Yaren ve Emirhan'la da sohbet etti.

-"En uç cezayı uygulayın"

Baba Serkan Sakin, oğlunun 7 aydır bu anaokuluna gittiğini aktararak, "Aylık 750 lira veriyorduk, servis ücreti de dahildi buna. Orayı bize cennet gibi gösterdiler. 'Fiyatımız bu' dediler, pazarlık bile yapmadım. 'Seneye ücret artacak' dediler, oğlum okusun gerekirse iki işte çalışırım dedim." ifadelerini kullandı.

Okul servisini trafikte nasıl gittiğini görmek için defalarca kendi aracıyla takip ettiğini dile getiren Sakin, kasislere hızlı girip girmediğine bile baktığını vurguladı.

Sakin, geceleri oğlunun mezarını ziyaret ettiğini, onu vefat ettikten sonra kendi elleriyle yıkadığını ve mezara koyduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Gözlerini öpe öpe kapattım. 'Annenin selamı var' dedim de öyle kapandı. Artık Alperen öncesi ve Alperen sonrası diye milat var, kurs ve servis için. Adaletimiz, hukukumuz var. Onları dağ gibi görüyorum. Askerimiz, polisimiz var. Gereken ceza en uç nokta neyse onu uygulayın."

Ziyaretin sonunda minik Alperen için Fatiha okunarak dua edildi.

Öte yandan AK Parti İzmir Milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya ve Kerem Ali Sürekli de aileye taziye ziyaretinde bulundu.

- Alperen'den Beşiktaş'a tezahüratı

Öte yandan Alperen Sakin'in annesiyle çekilmiş son görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde Beşiktaş taraftarı olan Alperen, annesi Buket Sakin ile takımı için tezahürat yapıyor. Anne Sakin'in "siyah" diye seslenişine Alperen "beyaz" diye karşılık veriyor.

- Olay

İzmir'in Çiğli ilçesinde 15 Ağustos'ta, anaokuluna gitmek için sabah saatlerinde evden alınan ancak unutulduğu okul servis minibüsünde baygın halde bulunan 3 yaşındaki Alperen Sakin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından Alperen'i anaokuluna götüren servisin şoförü T.İ. ile servis görevlisi D.K. ifadesi alınmak üzere gözaltına alınmıştı. T.İ, "Dikkat ve özen hükümlülüğüne aykırı davranma ile ölüme sebebiyet verme" suçundan tutuklanırken D.K. savcılıktan serbest bırakılmıştı.

İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü de olayın ardından idari soruşturma başlatarak müfettiş görevlendirmiş, bugün de Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin yürütülen idari soruşturma çerçevesinde anaokulunun kapatılmasına karar verilmişti.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında özel anaokulu müdürü ile olay sonrası serbest bırakılan servis görevlisi kadın hakkında gözaltı kararı vermişti.







