Servis minibüsünde unutulan çocuğun ölmesi

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, okul servis minibüsünde unutulduktan sonra hastanede yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin adli sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.

Dağ, Çiğli Cumhuriyet Sitesi'ndeki evlerinde Alperen'in annesi Buket ile babası Serkan Sakin'e başsağlığı ziyaretinde bulundu.

Ailenin çok zor bir süreçten geçtiğini söyleyen Dağ, bu süreçte aileye destek vermeye hazır olduklarını aktardı.

Alperen'in babası Serkan Sakin, hayatın devam ettiğini ama bir kolunu, bacağını kaybetmiş gibi eksik yaşadığını söyledi.

Kısa sürede saçlarına ak düştüğünü ifade eden Sakin, "Oğlumu ben yıkadım, ben gömdüm ama gel bir içeri sor bakalım durum ne. Babaların görevi ailenin yanında dik durabilmek ama kuytuda yaşadığımı bir ben bilirim." dedi.

Baba Serkan Sakin'in ilaç desteği aldığı öğrenildi.

- "Kimseye pabuç bırakacak değiliz"

Ziyaret sonunda gazetecilere açıklamada bulunan Dağ, minik Alperen'in ölümünün tüm Türkiye'yi yasa boğduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Üzerinde durulması gereken nokta zinciri açığa çıkarmak. Olay yargıya intikal etmiş vaziyette, biz de takipçisi olacağız. İzmir'in milletvekili olarak aileye destek vereceğiz. Bu işte vebali olan, yanlışı olan herkesin hak ettiği cezayı alması için uğraşımız devam edecek. Ailenin ve bu olayın açığa çıkması noktasında açıklama yapanların yanındayız. Kimseye de pabuç bırakacak değiliz. Hepimizin evladı var, düşünmek dahi istemediğimiz hadise. Allah rahmet eylesin, sabır versin. Başsağlığı diliyorum."

Baba Serkan Sakin ise olayın hukuksal boyutunun devam ettiğini, kanuna ve devlete güvendiklerini, suçluların gerekli cezayı alacağına da inandıklarını vurgulayarak, "Devlet büyüklerimiz bu işin takipçisi olacaklarını söylediler. Allah hepsinden razı olsun. Taziyelerinden dolayı teşekkür ederim." dedi.

İzmir'in Çiğli ilçesinde 15 Ağustos'ta, anaokuluna gitmek için sabah evden alınan ancak unutulduğu okul servis minibüsünde baygın halde bulunan 3 yaşındaki Alperen Sakin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.