Servis şoförlerinin eşlerine

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince kentteki okul servisçileri ile toplu taşıma yapan sürücülerin eşlerinin katıldığı "öfke ve stres kontrolü" konulu toplantı düzenlendi.

Etkili İletişim, Öfke ve Stres Kontrolü Eğitmeni Gülgün Karahalil'in konuşmacı olarak katıldığı toplantıda servis şoförleri arasında yaşanan kavgalara da değinildi.

Toplantının ardından AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Karahalil, eğitimin ailede başladığını belirterek, burada da birinci ve en önemli rolün anneye düştüğünü söyledi.

Servis şoförlerine çok yerde eğitim vererek onlara, velilerle ve öğrencilerle nasıl iletişim kurmaları gerektiğini anlattıklarını dile getiren Karahalil, geçen günlerde İstanbul'da yaşanan olayın üzüntüsü içinde olduğunu kaydetti.

Servisçiler arasında yaşanan sıkıntıların aileyi ve çocukları etkilediğini vurgulayan Karahalil, şöyle konuştu:

"Her anne ve baba güvenle çocuğunu servise verebilmelidir. Kısa zaman önce İzmir'de bir olay yaşadık. 1 çocuğumuz öldü. Onun için mutlaka eğitim şart. Bana göre hiçbir servis şoförü çocuğa hiçbir şey ikram edemez. Aileyle irtibat halinde olması lazım. Çocuğa dokunmayacak. Burada ailelere de çok büyük görev düşüyor. Çok sıkı bir iletişim halinde olmaları lazım. Okuldan servis şoförleri hakkında çok iyi bilgi almaları lazım. Takip edecekler. Aileler 'Benim şoförüm kim, geçmişi ne' diye bilgi kartını alacak ve sürekli çocuğunu takip edecek."

Karahalil, okul yönetimlerinin eğitim yılı başlamadan önce servis şoförleriyle ve velilerle mutlaka bir toplantı yapması gerektiğini söyledi.

- "Eşimizin dikkatinin dağılmaması gerekir"

Servis şoförü eşi Medine Kılıç da farklı illerde servis şoförleriyle ilgili yaşanan olayları gördükçe çok üzüldüklerini anlattı. Bunun için eşine hep destek olduğunu ifade eden Kılıç, "Çünkü psikoloji çok önemli. Eşimizin dikkatinin dağılmaması gerekir. Eşimize destek olursak, kafaları rahat olursa onlar işlerini daha iyi yapar. Kaç çocuğun canı önce Allah'a sonra ona emanet. Bunun için de eşime 'bize zaman ayırmıyorsun' diye şikayetçi olmuyorum." dedi.

Arzu Karagedik de can taşıyan servis şoförlerinin kavga etmesini istemediğini belirtti.

İnsanlar arasında sevgi ve saygı azaldığı için kavgaların meydana geldiğini dile getiren Karagedik, "Eşimin kafasının daha rahat olması için elimizden geleni yapıyoruz. Bir servis şoförünün ailesiyle eşiyle sıkıntısı olmazsa işini daha iyi yapar. Eşim de eğitim aldı ben de eğitim aldım." diye konuştu.