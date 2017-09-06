"Servis taşımacısı belirlenirken liyakat aransın"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Umum Servis aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, "Servis taşımacılığı belirlenirken kriter para olmasın, servisçi olsun. Daha önce bu işi yaptığı tespit edilsin. Hangi sınıf öğrencileri taşıdığı, bir liyakat aransın. Biz de destek olalım ama 'servisçi eşittir şu kadar bağış' olarak gördüğünüz zaman sıkıntılar had safhada artıyor." dedi.

Hamza Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'da servis taşımacıları arasında yaşanan silahlı kavgayı hatırlatarak, yeni eğitim öğretim yılına servisçiler açısından üzücü bir olayla girildiğini dile getirdi.

"Olayda hayatını kaybeden arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyoruz" diyen Öztürk, yaşanan bu olayın son olmasını diledi.

- "Veli, yetki belgesi sorgulamalı"

Öğrenci velilerinin çocuklarını emanet edecekleri servis taşımacısını belirlerken bu kişinin gerçekten servis aracı işletmecisi olup olmadığını sorgulaması gerektiğini kaydeden Öztürk, şöyle konuştu:

"Veli, servisçinin, servis taşıması yetki belgesi, arabasının taşıt kartı var mı bunları araştırmalı. Bunun haricinde biz esnaf odası olarak zaten her yıl servis taşımacılığı yapacak olan kişilerden hem sağlık raporunu hem ehliyetini, yaramalı veyahut da ölümlü bir kazaya karışıp karışmadığını hem de sabıka kaydını öğreniyoruz. Eğer servis taşımacılığı kriterlerine uygun değilse biz de belediye de müsaade etmiyoruz. Bunun için ancak korsan taşımacılık yapabilir. O da nasıl olur, sokak aralarında, trafiğin, çok fazla denetimin olmadığı yerlerde taşımacılık yapılabilir. Onun haricinde hem şoförlerimize hem hosteslerimize her yıl öfke kontrolü, çocuk psikolojisi, ilk yardım konularında mutlaka bir hatırlatıcı eğitim veriyoruz."

- "Servis taşımacısı belirlenirken kriter para olmasın"

Servis taşımacısı belirlenirken tek kriterin maddi konular olmaması gerektiğini vurgulayan Öztürk, "Servis taşımacılığı belirlenirken kriter para olmasın, servisçi olsun. Daha önce bu işi yaptığı tespit edilsin. Hangi sınıf öğrencileri taşıdığı, bir liyakat aransın. Biz de destek olalım ama 'servisçi eşittir şu kadar bağış' olarak gördüğünüz zaman sıkıntılar had safhada artıyor." diye konuştu.

İstanbul'daki servisçi kavgalarına da dikkati çeken Öztürk, sözlerini şöyle tamamladı:

"Özellikle İstanbul'da bu servis kavgaları yaşanıyor. Bunun sebebini de bir araştırmak lazım. Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir, Kocaeli, Sakarya... Türkiye'nin bir tek İstanbul'unda servis taşımacılığı, halkın söylediği gibi rant kavgası var. Sebebi nedir? Her önüne gelenin bu işe soyunması. Diğer illerde uygulanan plaka tahdidi İstanbul'da uygulandığı zaman hem bu işi yapanlar belirlenecek hem de uygulayacakları kriterler, onlar üzerinde alınacak kararlar, yapılacak denetimler artacaktır. Daha sağlıklı sonuç alınacaktır."