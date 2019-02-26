SESRIC ve Uyumsoft arasında işbirliği protokolü imzalandı

Protokol ile İslam İşbirliği Teşkilatı Uluslararası Staj Programı (OIC Intern) kapsamında Türkiye’de bilgisayar, endüstri, işletme, matematik mühendisliği gibi alanlarda yükseköğretim eğitimi alan uluslararası öğrencilere, her sene karşılıklı görüşmeler ile belirlenecek olan kontenjan oranında, Uyumsoft’ta staj imkanı sağlanacaktır.



İki kurum akademik olarak adlandırılan; ar-ge, kongre, konferans, çalıştay, odak grup çalışması, eğitim çalışmaları gibi konularda çalışmalar düzenleyecektir. SESRIC faaliyet alanlarıyla ilgili ortak sertifika programları oluşturulacaktır. Aynı zamanda, Uyumsoft tarafından bilişim sektörüne yönelik konularda danışmanlık hizmeti verilirken, teknolojik raporlar hazırlanarak bu kapsamda yapılacak çalışmalara katkı sağlanacaktır.



SESRIC ve Uyumsoft arasındaki işbirliği protokolü geçtiğimiz günlerde, İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) Genel Direktörü Büyükelçi Musa Kulaklıkaya ve Uyumsoft AŞ Kamu Projeleri Yöneticisi Ahmet Çivi ile SESRIC Genel Merkezi’nde imzalandı.



Uyumsoft ile sürdürülebilir ve uzun soluklu bir işbirliğine imza atıldı



İşbirliğini değerlendiren İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) Genel Direktörü Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, şunları söyledi:



“Özel sektörün, kalkınma işbirliğine ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasına olan katkısının giderek daha çok anlaşıldığı günümüzde, Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ ile imzaladığımız işbirliği anlaşmasını SESRIC olarak son derece önemli buluyoruz. Bu işbirliğinin, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) bünyesinde özel sektörün beceri ve insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesine olan katkısının artırılmasındaki çabalarımıza, katkı sağlamasını ve ivme kazandırmasını umuyoruz. Bu anlaşma ile özellikle, İslam İşbirliği Teşkilatı Uluslararası Staj Programı (OIC Intern) bağlamında hali hazırda İİT üye ülkelerinden Türkiye’ye gelen öğrenci kardeşlerimize staj imkânı sağlayan Uyumsoft ile bundan böyle sürdürülebilir ve kapsamlı olarak uzun soluklu bir işbirliğine de imza atmış bulunuyoruz. Ayrıca, İslam dünyasına yönelik olarak, Uyumsoft’un bilişim sektörü alanındaki dinamik ve esnek çözüm yaklaşımlarını, sosyal sorumluluk bakış açısıyla bir araya getirerek ihtiyaç duyulan alanlara mobilize etmeyi amaçlıyoruz. Bu anlamlarıyla anlaşmamızın ve işbirliği modelimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.



Öğrenciler için daha faza staj olanakları oluşturmak için önemli bir fırsattır



İşbirliğini değerlendiren Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ Başkanı Mehmet Önder şunları kaydetti:



“Uyumsoft olarak, bir tarafta özel sektör ve kamunun kullanılabileceği iş yazılımlarını üretirken, diğer taraftan endüstri, işletme, bilgisayar, elektronik, matematik mühendisliği gibi bölümlerden öğrencilere yaz staj okulu imkanı sunuyoruz. Düzenli olarak her yıl yürütülen ve 2018 yılında 10.’nu düzenlediğimiz Uyum Akademi Yaz Staj Okulu’muzda, geçtiğimiz yıl 60’ın üzerinde mühendislik bölümü öğrencileri stajlarını yaptılar. Yaz staj okulumuza katılan öğrencilere, hem pratik yaşamın incelikleri gösterilirken; hem de teorik eğitimler verilmektedir. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)’nın bünyesinde yürütülen staj olanakları ile Uyumsoft Yaz Staj Okulu olanaklarının bir araya getirilmesi neticesinde, daha fazla öğrenciye staj yapma imkanı sunabileceğiz. Bu işbirliğinin, staj imkanlarının uluslararası nitelikte yürütülmesi için büyük bir önemi vardır. Öğrenciler için daha fazla staj olanakları oluşturmak için önemli bir fırsat” diye konuştu.

