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Sessions, ABD Kongresinde ifade verecek

- ABD Adalet Bakanı Sessions, 13 Haziran'da Senato İstihbarat Komitesinde senatörlerin Rusya soruşturmasıyla ilgili sorularını yanıtlayacak - Sessions'ın geçen hafta Kongre'de konuşan eski FBI Direktörü Comey'nin soruşturmayla ilgili sözlerine cevap vermesi bekleniyor

Sessions, ABD Kongresinde ifade verecek

WASHINGTON (AA) - ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions, 13 Haziran'da Senato İstihbarat Komitesinde senatörlerin Rusya soruşturmasıyla ilgili sorularına cevap verecek.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Sessions, komitenin karşısına çıkarak Rusya soruşturmasıyla ilgili tüm soruları yanıtlayacağını belirtti.

Sessions, açıklamasında, "Bay Comey'nin Senato İstihbarat Komitesi önündeki ifadesini göz önünde bulundurarak aynı forum önünde bu konulara açıklık getirmemin önemli olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Salı günkü oturumda Sessions'ın, geçen perşembe günü komite karşısına çıkan eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey'nin Donald Trump yönetimini ve Adalet Bakanı'nı "şüphe altında bırakan" sözlerine yanıt vermesi bekleniyor.

Comey, söz konusu ifadesinde Trump yönetiminin "görevine son verildikten sonra kendisini karaladığını" ve "FBI hakkında yalan söylediğini" öne sürmüştü. Aynı gün Beyaz Saray ve Trump'ın avukatı ise ayrı ayrı açıklamalarla Comey'nin iddialarını reddetmişti.

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ABDABD Adalet Bakanı Jeff SessionsRusya Soruşturması
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