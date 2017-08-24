"Sessiz dünyalar"ın gönüllü eğitmeni

ZONGULDAK (AA) - GÖKHAN YILMAZ - Zonguldak'ta yaşayan ve yüzde 61 işitme kaybı bulunan Utku Erol, gönüllü eğitmenlikle işaret dili bilmeyenlerin sessiz dünyalarına "ses" olmaya çalışıyor.

Tepebaşı Mahallesi'nde ikamet eden Türk işaret dili eğitmeni Erol (25), 2 yaşında menenjit sırasında geçirdiği havale sonrası duyma yetisini büyük oranda kaybetti.

İlerleyen dönemlerde çevresindekilerle iletişim kurmakta zorlanan ve işitme engellilerin yaşadıkları sıkıntıları gören Erol, kendi imkanlarıyla işaret dilini öğrendi.

İşaret dilinin yaygınlaşması ve özellikle bu dili bilmeyen işitme engellilerin öğrenmesi için mücadele veren Erol, engelli olmayan bireylerin yanı sıra özellikle "sessiz dünyalara" gönüllü eğitmenlik yaparak, onlara işaret dili öğretiyor.

Şu ana kadar ulaştığı 40 kişiye işaret dili eğitimi veren Erol, Kozlu Halk Eğitim Merkezi'nin yanı sıra sosyal medya üzerinden eğitimlerine devam ederek, daha çok kişiye ulaşmaya çalışıyor.

- İşaret dili bilmeyenlere kendi imkanıyla ulaşıyor

Erol, AA muhabirine, işitme engellilerin birçoğunun bu dili bilmediğini söyledi. İşaret dilini öğrenmek isteyen engellilere sosyal medyadan ve halk eğitim merkezlerinden ulaşmaya çalıştığını anlatan Erol, boş vakit buldukça çalışmalar yaptıklarını ve zamanı en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını ifade etti.

İşaret dilini öğrenmeye başlayan engellilerin mutluluğunun tarif edilemeyeceğini belirten Erol, "Bir defasında işitme engelli bir hanımefendiyle ablasının sayesinde karşılaştık. Çocukluğundan bu yana konuşamadığını öğrendim. Ablası, 'Hocam biz hiç işaret dili öğretemedik. Belli kurumlara gittik ama öğrenemedi.' dedi. Çalışmalara başladık. İlk zamanlar çok heyecanı vardı ama şimdi öğrenmeye başladı. Çalışmaları sürdürerek onun yanında olmaya devam edeceğim." diye konuştu.

- "Amacım daha fazla insana ulaşmak"

İşaret dilini yaygınlaştırmak için herkesin elinden gelen çabayı göstermesi gerektiğini dile getiren Utku Erol, şöyle konuştu:

"İşitme engellilerin kendi aralarında konuşabileceği tek dil işaret dili. Ne bir ses duyabiliyorlar ne de konuşabiliyorlar. Hastanelerde, toplu taşıma araçlarında, bankalarda veya noterlerde olsun işitme engelli gittiği zaman derdini anlatamıyor. Çocukluğumdan bu yana işitme cihazı kullanıyorum ve işaret dilini biliyorum. Fakat geçmişte işaret dili çok yaygın olmadığı için kendimi çok gösteremedim. Son zamanlarda işaret dili yaygınlaştı."

"Amacım daha fazla insana ulaşmak" diyen Erol, "Sessiz dünyalara ses olabilmek için bir yola çıktım. Ne kadar çok insanlarla karşılaşır, işaret dili öğretebilirsem o derece mutlu olacağıma inanıyorum." ifadesini kullandı.