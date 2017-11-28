SİNOP (AA) - Sinop'ta bir grup üniversite öğrencisi "Sesten Göze, Gözden Kalbe" adlı proje kapsamında kentteki görme engelliler için bazı kitapları seslendirdi.

Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi 2. sınıf öğrencilerince hazırlanan proje kapsamında, "Küçük Prens", "Anadolu Masalları", "Çalıkuşu" ve bir de sınav kitabı seslendirilerek, engelli vatandaşlara dağıtılması için CD haline getirildi.

Projede yer alan öğrencilerden Beyzanur Dede, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje ile görme engelli vatandaşlara tutunacak bir dal sunmayı amaçladıklarını söyledi.

Uzattıkları dost elinin engellilere ışık olmasını umut ettiklerini anlatan Dede, üniversite öğrencileri olarak böyle anlamlı bir projede yer almaktan çok mutlu olduklarını söyledi.

Rektörlüğün de kendilerine proje aşamasında çok destek verdiğini ifade eden Dede, "Arkadaşlarımızla 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle bir proje hazırlamak istedik. Neler yapılabilir noktasında düşünürken aklımıza böyle bir proje geldi. Rektörlüğümüzün de desteğiyle arkadaşlarımızla kitapları seslendirdik. Biz engelli vatandaşlarımıza tutunacak bir dal olmak istiyoruz. Uzattığımız bu dost elinin onlara ışık olmasını umut ediyoruz. Bize bu konuda destek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Dede, dijital ortamda hazırladıkları kitapları görme engelli vatandaşlara dağıtacaklarını kaydetti.

Öğrencilerden Arda Bahar ise seslendirdikleri kitapları talep gelmesi halinde il dışına da göndereceklerini belirterek, "Güzel ve anlamlı bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Umarım görme engelli vatandaşlarımıza faydalı olur." diye konuştu.



