İSTANBUL (AA) - Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın (SETA) hazırladığı ve yılın kapsamlı bir değerlendirmesini sunan "2017'de Türkiye" çalışmasında, Türkiye'nin atılımcı dış politikasının 2017'de devam ettiği belirtildi.

SETA'nın düzenli olarak çıkardığı yıllığında, Türkiye'de siyaset, dış politika, ekonomi, güvenlik, enerji, hukuk ve insan hakları, medya, eğitim ve sosyal politika alanlarındaki bütün gelişmeler masaya yatırıldı.

SETA'nın internet sitesinde yer alan "2017'de Türkiye" çalışmasında, bu yıl iç politikadaki en önemli gelişmenin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş olduğu belirtilerek, ülkenin 2017 boyunca terör örgütleri FETÖ, PKK ve DEAŞ ile mücadelesini hem içeride hem de dışarıda devam ettirdiği vurgulandı.

2017'de iç politikanın birçok gündeminin dış politika ile kesiştiğine işaret edilen çalışmada, "Türkiye'nin terörle mücadelesi, bölgesi ve Batı dünyasıyla ilişkilerinde belirleyici bir unsur oldu. Buna mukabil Türkiye'nin atılımcı dış politikası 2017'de devam etti. Bir yandan Asya ve Afrika ülkeleri ile yeni ve kapsamlı ilişkilerin tesisine çalışılırken diğer yandan var olan bağların kuvvetlendirilmesi noktasındaki çabalar da sürdü." değerlendirmesinde bulunuldu.





- Ekonomi yükselişe geçti

SETA yıllığında, terör olayları ve 15 Temmuz darbe girişimi neticesinde 2016'da potansiyelinin altında büyüyen Türkiye ekonomisinin risklerin azalması ile 2017'de yükselişe geçtiği ve üçüncü çeyrekte yüzde 11,1 ile G-20 ülkeleri arasında en hızlı büyüme başarısını yakaladığı kaydedildi.

Çalışmada, spekülatif hareketler ve manipülatif haberlere rağmen ekonominin istikrarlı bir patikada ilerlemesinin dış şoklara karşı artan direnci gösterdiği vurgulandı.

Ekonomi ve dış politikanın kesişim alanı olan enerjide 2017’de önemli gelişmeler yaşandığı aktarılan çalışmada, Türkiye'nin enerjideki dışa bağımlılığını azaltmak için nükleer enerjiden yenilenebilir enerjiye kadar çok çeşitli alanlardaki yatırımlarına hız kesmeden devam ettiği bildirildi.

Yıllıkta, müfredatın sadeleştirilmesi, ders ve kitap sayısının azaltılmasının yanı sıra sınav sistemlerinde gerçekleştirilen büyük değişikliklerin eğitim alanında yıla damgasını vurduğu belirtildi.

Medya alanında yerli ve yabancı basının terör olayları karşısındaki tutumunun toplum tarafından sık sık sorgulandığı aktarılan çalışmada, Türkiye'de devam eden siyasal ve toplumsal değişimin kültür ve sanat alanına yansımalarının da 2017'de sıklıkla gündeme gelen konular arasında olduğu aktarıldı.



