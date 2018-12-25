Setur çekilişinde kazananlar hediyelerini aldı

İSTANBUL (AA) - Setur’un web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yapılan rezervasyonlar için düzenlediği çekilişin büyük ödülü 2018 model Fiat 500’ü kazanan Batıkan Güzeller, aracını Setur’dan teslim aldı.



Şirket açıklamasına göre, Türkiye’nin önde gelen turizm şirketlerinden Setur’un online ve mobil uygulaması üzerinden hizmet verdiği müşterileri arasında düzenlediği çekilişin kazananları hediyelerine kavuştu. Çekilişin en büyük hediyesi olan 2018 model Fiat 500 S6 Lounge 1.2 Fire 69 HP Dualogic Tutku Kırmızı renkli aracı İzmir’den kazanan Batıkan Güzeller, aracını Setur Suadiye şubesinde Setur Turizmden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Tomruk’tan teslim aldı.



Setur’un çekilişinde ayrıca 2 kişi Beko Quatro UHD 4K TV, 10 kişi Beko 4W LED TV ve 10 kişi de 500 lira değerinde Setur hediye çeki kazandı.

