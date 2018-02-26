Setur Marinaları Boatshow'da yeni iş anlaşmalarına imza attı

İSTANBUL (AA) - Setur Marinaları, Uluslararası Boatshow Eurasia'da yeni iş anlaşmalarına imza attı.

Setur Marinaları'ndan yapılan açıklamaya göre, 17-25 Şubat'ta Tuzla Marina'da düzenlenen Uluslararası Boatshow Eurasia'da sunduğu kampanyalarla dikkati çekti ve çok sayıda anlaşma yaptı.



Setur Marinaları'nın tekne sahiplerine Kalamış/Fenerbahçe, Yalova, Ayvalık, Midilli, Çeşme, Kuşadası, Gökova Ören, Netsel Marmaris, Kaş, Finike ve Antalya olmak üzere toplam 11 lokasyondaki marinalarından biriyle yıllık anlaşma yapmaları halinde geri kalan tüm marinalarında 30'ar gün ücretsiz konaklama imkanı veren "Zincir Kampanya" fuarın en çok ilgi çeken fırsatlarından biri oldu.

Setur Marinaları, devam eden Sadakat Kampanyası ile farklı nedenlerle önceki yıllarda anlaşmalarını bitiren tekne sahiplerine de hak kaybı olmaksızın, Setur Marinaları'ndan aldıkları indirimleri yeniden kazanma imkanı getirdi. Setur Marinaları, bu kampanyasıyla fuar boyunca özellikle Netsel Marmaris lokasyonuna büyük talep aldı.





- "Zincir Kampanyası belirlediğimiz iş hedeflerini aşmamızı sağladı"





Setur Marinaları 2018 yılında müşterilerine birçok avantaj sunuyor. Herhangi bir Setur Marinası ile yıllık sözleşme yapıldığında diğer Setur Marinaları'nın her birinde 30’ar gün ücretsiz konaklama hakkı ve sonraki 60 güne kadar konaklamalarda ise yüzde 50 indirim imkanı sunuyor. "Zincir Kampanya" kapsamında yüzde 50 indirimli konaklayan teknelere yıllık bağlama sözleşmelerini yenilemeleri durumunda 30 güne kadar ücretsiz ilave süre kazanma imkanı sağlıyor.

Sadakat Kampanyası, yıllık bağlama sözleşmelerinde yatçıların kıdem yıllarına göre indirim sunuyor. Bu kapsamda, birlikte geçirilen her yıl için yüzde 2 olarak belirlenen indirim oranı 10 yıl üzerindeki kıdeme sahip tekne sahipleri için yüzde 25'i buluyor.

"Ortak Lift Kampanyası", bir Setur Marinası ile yıllık sözleşmesi olan ve belirli sebeplerle o marinada karaya alınamayan teknelere, başka bir Setur Marinası'nda ücretsiz karada konaklama ve çekme-atma hizmeti veriliyor.

Setur Marinaları, yıllık sözleşmesi olan ve teknesini satışa çıkaran yatçılara sözleşme süresi içerisinde 2 kez ücretsiz çekme-atma, satış sonrasında ise kalan sözleşme süresini diğer bir Setur Marinası'na devretme hakkı ve 30 güne kadar yüzde 50 indirimli konaklama fırsatı sunuyor.

"Sözleşmeni Dizayn Et Kampanyası", yatçılara, kişiye özel takvimle, dilediği 2 veya 3 Setur Marinası'nda avantajlı fiyatlarla yıllık sözleşme imkanı sağlarken, Setur Marinaları, yeni sıfır tekne alan yatçıların, yıllık bağlama sözleşmelerine yüzde 10 indirimle birlikte, ilk çekme-atma ve 1 ay kara park hizmetinden ücretsiz faydalanma imkanı sağlıyor.

Tekne sahiplerinin 15 güne kadar Setur Marinaları'nda kaldıkları günleri, yıllık sözleşmeye çevirme fırsatı veriliyor. Ayrıca, günlük sözleşmelere ödenen bedeller, yıllık sözleşmeden düşülüyor. Setur Marinaları'nda yıllık sözleşmesi olan yatçılar, teknesi Setur Marinaları dışında konaklayan arkadaşlarını, herhangi bir Setur Marinası'nda yıllık sözleşme yapmaya davet ettiğinde, kendisi ve referans olduğu arkadaşı 1 ay ücretsiz ilave süre kazanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Setur Marinaları Genel Müdürü Emre Doruk, Tuzla Marina'da gerçekleşen fuarın, bu yıl kendilerine son derece tatmin edici sayıda aktif satış yapma imkanı sağladığını belirterek, "Tekne sahibi müşterilerimiz, sunduğumuz pek çok farklı fırsata büyük ilgi gösterdi ancak bizim için fuarın yıldızı, bir marinamızla yıllık anlaşma sağlayan müşterilerimize geri kalan 10 marinamızın her birinde 30'ar gün ücretsiz konaklama imkanı veren 'Zincir Kampanyası' oldu. Setur Marinaları olarak bünyemizde yer alan 11 lokasyonumuzun tamamını tekne sahiplerine aynı fırsatlarla açan bu kampanya yaklaşımımız Boatshow Eurasia için belirlediğimiz iş hedeflerini aşmamızı sağladı." ifadelerini kullandı.