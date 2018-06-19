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Setur Marinas’ın "8. Ege Yat Rallisi" için geri sayım başladı

- Setur Marinas'ın organizatörlüğünde düzenlenen “8. Ege Yat Rallisi”, 23 Temmuz- 5 Ağustos'ta 30 teknenin katılımıyla gerçekleştirilecek

Setur Marinas’ın

İSTANBUL (AA) - Setur Marinas'ın organizatörlüğünde düzenlenen “8. Ege Yat Rallisi”, 23 Temmuz- 5 Ağustos'ta 30 teknenin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Setur Marinas'tan yapılan açıklamaya göre, 2000 yılından beri her iki yılda bir Setur Marinas organizatörlüğünde düzenlenen “8. Ege Yat Rallisi” bu yıl 23 Temmuz- 5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 8. Ege Yat Rallisi’nin açılış töreni ev sahipliğini ise Milta Bodrum Marina üstlenecek.

Komodor Necati Zincirkıran’ın önderliğinde, 25 Temmuz Çarşamba günü Bodrum Milta Marina'dan başlayacak rotada, 30 tekne sırasıyla Kos, Kalymnos, Nsyros, Symi, Rodos ve Meis rotasını takip ederek ralliyi Setur Kaş Marina’da tamamlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Setur Marinaları Genel Müdürü Emre Doruk, “Bu yıl 8. kez denizlere yelken açmanın heyecanını yaşadığımız Ege Yat Rallisi, 30 yatın katılımıyla Bodrum Milta Marina’dan start alacak. Ralli, 31 saatlik seyir ile yaklaşık 190 deniz mili kat edilerek Setur Kaş Marina’da tamamlanacak. Setur Marinas olarak, sosyal ve kültürel boyutlu bu organizasyonu, Türk turizmine katkı sağlamanın yanı sıra katılımcıların bilgi ve tecrübelerine de fayda sağlamak amacıyla büyük bir mutlulukla gerçekleştiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ralli Komodoru Necati Zincirkıran ise Ege Yat Rallisi’nin amatör ruhların açık deniz ve filo seyri deneyimi edinmesinde büyük rolü bulunduğunu belirterek, rallilerin yatçılara büyük cesaret verdiğini ve açık denizlerde güvenlik altında seyir olanağını sağladığını kaydetti.

8. Ege Yat Rallisi destekçi markaların da gücüyle, Türk-Yunan dostluğunu pekiştirmenin yanı sıra denizseverleri buluşturacak ve amatör yatçılığın gelişmesine katkı sağlayacak. Ege Yat Rallisi’nde katma değer yaratan destekçi markalar Aygaz, Beko, Eastmarine, Ford, Opet ve Tüpraş olacak.


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Setur MarinasTurizmYat Rallisi
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