İSTANBUL (AA) - Setur, dünyanın en etkili turizm zirvelerinden “Uzakrota Travel Summit”e katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Setur Turizm Operasyon Direktörü Oktay Temeller, Uzak Rota Travel Summit’te “Markalar ve Modern Lüks Tüketiciler” başlıklı panelde yer aldı.

50 yılı aşkın tecrübesi ile Türkiye’nin önde gelen turizm şirketlerinden Setur, Türkiye ve çevre ülkelerden seyahat acentaları, turizm teknoloji firmaları, otelleri, turizm sektörüne yönelik hizmet veren ajansları ve bloggerları buluşturarak gerçekleşen Uzakrota Travel Summit’e “Markalar ve Modern Lüks Tüketiciler” başlıklı panelle katıldı.

Setur Turizm Operasyon Direktörü Oktay Temeller “Markalar ve Modern Lüks Tüketiciler” başlığı altında turizmde lüks tüketicilerin beklentilerine değinerek, Türkiye özelinde de Türk misafirleri memnun edebilmenin ipuçlarını verdi.

Misafirlerin memnuniyetini kaliteli hizmet ile sağlamanın mümkün olduğunu belirten Temeller, Türkiye'ye yurt dışından turist getirmenin faydalarına ve dikkat edilmesi gereken noktaları aktardı. Temeller, Setur’un 2019 planları içinde yabancı turist çekmeye dair çalışmalarının olacağını kaydetti.

Bu arada, Uzakrota Travel Summit’te Setur ayrıca standıyla da yer aldı.

