Setur'dan çiftlere özel balayı rotası

İSTANBUL (AA) - Setur, yeni evliler ve evlilik yıl dönümünü kutlayan çiftler için yaz aylarının en özel rotalarını ayrıcalıklı fırsatlarla sunuyor.

Setur açıklamasına göre, şirketin 50 yılı aşkın sektör tecrübesi ve üstün hizmet kalitesiyle çiftlerin hayalindeki balayı gerçeğe dönüşüyor.

Balayı çiftleri için hazırlanan özel oda konseptleriyle misafirleri için her detayı düşünen yurt içi oteller, Bodrum'dan Fethiye'ye, Antalya'dan Datça'ya kadar kadar gözde tatil lokasyonlarında unutulmaz bir balayı için tüm imkanları sağlıyor.

Balayını yurt dışında geçirmek isteyenler için ise ister cruise turlarıyla Hint Okyanusu, ister Avrupa'da kültür dolu bir balayı Setur ayrıcalığıyla mümkün. Balayını Hint Okyanusu'nda geçirmek isteyen çiftlere, Seyşeller, Mauritius, Madagaskar, Reunion turu yapma fırsatı sunuluyor.

Artık her bütçeye uygun hale gelen cruise seyahatleriyle çiftlerin ihtiyacı olan her şey cruise gemilerinde yer alıyor. Birer tatil köyü olan cruise gemileri, güneşlenme terasları, yüzme havuzları, spa ve spor imkanlarını misafirlerine sunuyor.

Eğlenmek isteyen çiftlere yönelik, cruise gemilerinde rock müzik konserleri, partiler, gece boyu açık diskolar gibi etkinlikler yapılıyor. Setur'un avantajlı paket programları sayesinde genellikle Türkiye dışından başlayan cruise seyahatlerine uçak bileti ücreti de pakete dahil ediliyor.

Kültür turu düşkünü çiftler için ise Prag ve Viyana'da şehir turlarının özel noktalarından konserlere kadar birçok imkan bir arada sunuluyor. Yaz aylarında Avrupa'nın en güzel noktaları olan Ren ve Mosel nehir turunda ise romantik Ren parkuru geçişi balayında unutulmaz anılar biriktirmeyi sağlıyor.



