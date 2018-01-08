SeturSelect'ten Laponya turu

İSTANBUL (AA) - Setur'un kişiye özel seyahat deneyimi sunmak üzere oluşturduğu SeturSelect, 20-25 Ocak'ta 6 günlük Laponya turu düzenleyecek.

Setur'dan yapılan açıklamaya göre, SeturSelect'in 20-25 Ocak'ta gerçekleştireceği Laponya turu, kral yengeç safari, kar motosikletleri ile Ren geyiği çiftliğini ziyaret, husky safari, buzkıran gemi deneyimi, buzlu sulara atlama ve bir gece Santa Claus cam tavan iglooda konaklamayı da içeriyor.

Türkçe rehberlik hizmeti sunulan Laponya turu, 20 Ocak'da Atatürk Havalimanı'ndan 3 saatlik uçuşla Helsinki'de başlayacak. Fin Havayolları ile Ivalo'ya yapılacak 2 saatlik uçuşun ardından Saariselka'daki otele giriş yapılacak.

Turun ikinci günü, 2008 yılında "National Geographic Adventure" dergisi tarafından dünyanın en yeni 25 macera seyahatinden biri olarak ilan edilen kral yengeç safarisine ayrılacak. Tura katılanlar, safariyi izlemenin ardından kar motorlarıyla avlanan kral yengeçlerin tadına da bakacak. Geceleme ise yine Saariselka'da yapılacak.





- Kuzey ışıkları, Ren geyikleri ve buzkıran gemisi





Laponya turunun üçüncü günü Ranua hayvanat bahçesini ziyaret ile başlayacak. 50'den fazla hayvan türünü yakından görme imkanı sunan park içerisindeki restoranda yenecek öğle yemeğinin ardından Santa Claus'a geçilecek. Misafirler Santa Claus Village'da geçirecekleri serbest zamandan sonra akşam yemeğinin yeneceği ve gecelemenin yapılacağı Cam Tavan Igloo'da buluşacak. Aynı gece Kuzey Işıkları Safari deneyimi kamp alanına bir yolculuk yapılacak ve hava şartlarının uygun olması durumunda misafirler bu muhteşem doğa olayına tanıklık edecek.

Turun dördüncü günü kar motorları ile Ren geyiği çiftliğine ve Ren geyiklerinin yetiştirilmesine ilişkin bilgilerin verileceği Laponya'nın yerel halkı Samilerin köyüne yapılacak ziyaret ile başlayacak. Ren geyikleri tarafından çekilen kızakları sürme tekniklerinin de öğrenileceği bu ziyaretin ardından yine kar motorları ile husky çiftliği ziyaret edilecek ve bir husky safarisine çıkılacak. Turun dördüncü günü Rovaniemi'deki otele transfer ile sona erecek.

Beşinci gün, kar mimarisinin vitrinlerinden Snow Castle ile başlayacak, ardından Sampo buzkıran gemisine binmek üzere Kemi limanına geçilecek. 4 saat boyunca Bothnia Körfezi'nde buzlar arasında yapılacak bu seyahatte misafirler, buzkıran gemisini yakından tanıma ve inceleme imkanı yakalayacak. Gemi restoranında verilecek öğle yemeğinden sonra isteyenler özel elbiseler giyerek Avrupa'nın en büyük buzlu alanında, buzlu denize atlayabilecek. Geceleme yine Rovaniemi’deki otelde yapılırken, turun 6'ıncı günü Atatürk Havalimanı'na dönüş yolunda geçecek.



SeturSelect'in Laponya turu da bütçeye uygun otel seçenekleri, ulaşım alternatifleri, restoran önerileri, vize işlemleri desteği, rehberlik hizmetleri ve turları da kapsıyor.







