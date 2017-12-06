Sevda-Cenap And Müzik Vakfı ödül töreni

ANKARA (AA) - Sevda-Cenap And Müzik Vakfının bu yılki "Onur Ödülü Altın Madalyası"na sanata katkılarından dolayı geçen sene vefat eden eski Vakıf Başkanı Mehmet Başman layık görüldü.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Şura Salonu'ndaki ödül törenine, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve eşi Semra Sezer, bazı eski milletvekilleri, Başman'ın ailesi ve diğer davetliler katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Başman'ın oğlu Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Başkanı Ali Başman, Vakıf Onur Ödülü Altın Madalyası'nın, her yıl oy birliği ile Türkiye'de müziğe en çok katkıda bulunan bir kişi ya da kuruma verildiğini söyledi.

Başman, vakıftan altın madalya alan kişilerin arasına, Ankara müzik ve sanat hayatına 40 yılı aşkın süre hizmet ve destek veren vakıf kurucularından, eski vakıf başkanı, sanatsever ve vatansever Mehmet Başman'ın katıldığını belirtti.

Törenin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Başman'ın konuşmasının ardından, merhum Mehmet Başman'ın yaşam hikayesini anlatan sinevizyon gösterildi.

Madalyayı, Vakıf Başkanı Ali ve Başkan Yardımcısı Murat Başman'ın elinden alan Mehmet Başman'ın eşi Sevgi Başman, "Bu ödülü onun almasını görmeyi çok isterdim ama ne yazık ki beni bırakıp çok uzaklara gitti. Yapacağım bir şey yok. Ailem adına onun hatırasını anmak üzere bu güzel armağanı alıyorum." dedi.

Törende Orhun Orhon yönetimindeki Birleşmiş Ankara Orkestrası konser verdi. Beethoven'ın 5 numaralı piyano konçertosunun seslendirildiği konserin solistliğini piyanist Emre Yavuz üstlendi.



- Mehmet Başman kimdir?



1929'da Ankara'da doğan Mehmet Başman, 1948'de Galatasaray Lisesi'nden ve 1953'te İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi Genel Makina Bölümü'nden ve Fransız Milli Petrol ve Motor Yüksek Okulu'ndan mezun oldu.



Başman, Türkiye'ye dönüşünde yer altı suları ve çimento alanında görevler alarak bakım işletme, proje mühendislikleri ve teknik müdürlük yaptı.

Başman, 1997'de 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Hizmet Madalyası'na layık görüldü.

Kurucuları arasında bulunduğu Sevda-Cenap And Müzik Vakfının Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 1988'den itibaren yürüten Başman, 22 Ağustos 2016'da hayatını kaybetti.