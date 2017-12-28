Sevdiklerine sigarayı bıraktırmak için mektup yazacaklar

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'daki 8. sınıf öğrencileri, sevdiklerine sigarayı bıraktırmak amacıyla en etkili mektubu yazmak için yarışacak.

Bağcılar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, sigara bağımlılığına karşı farkındalığı arttırmak için "Hayata Bir Mektup Yaz" projesi kapsamında düzenlenecek yarışmada, bir sevdiğine sigarayı bırakması için en etkili mektubu yazan öğrenciler, para ve altınla ödüllendirilecek.

Yarışmaya ilçe genelindeki 31 okuldan 8. sınıfta okuyan 10 bin 700 öğrenci katılacak.

Zarf, kalem ve kağıtları dağıtılan öğrenciler, sigara kullanan bir sevdiğine sigarayı bırakması için mektup yazacak.

İki hafta içinde yazılacak mektuplar, aralarında gazeteci, yazar ve edebiyat öğretmenlerinin de bulunduğu jüri tarafından değerlendirilecek.

Projeye Bağcılar Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Yeşilay Bağcılar Şubesi ve Başer Sağlık Koleji de destek veriyor.

- "Proje, sigarayla mücadele anlamında güzel düşünülmüş bir proje"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, öğrencilerin yazdığı mektupların çok duygusal ve etkili olacağına inandığını belirtti.

Projenin, sigarayla mücadele anlamında güzel düşünülmüş bir proje olduğuna işaret ederek, "Yararlı olacağına inanıyorum. Birçok proje yapıyoruz ama büyüklerle yol alamıyoruz. Çocuklarla ve gençlerle girdiğimiz projelerde daha etkili oluyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ise öğrencilere, sevdikleri için etkileyici mektuplar yazmalarını tavsiye etti.