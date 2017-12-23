Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya ÖSYM KKTC kolestrol
Zeytinde büyük hedef
İhracatta büyük hedef
Mandalinalı sütlaç yaptı
Mandalinalı sütlaç yaptı
Doğalgaz rekabeti artıyor
Doğalgaz rekabeti artıyor
AB'den 'Bitcoin' uyarısı
AB'den 'Bitcoin' uyarısı
Girişimciye destekte rakipsiz
Girişimciye destekte rakipsiz

Sevgi Evlerindeki kızını kaçıran kadın yakalandı

BURSA (AA) - Bursa'da Sevgi Evlerinde kalan kızını kaçıran kadın gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Bursa Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, Sevgi Evlerinde kalan 10 yaşındaki kızı Z.T.M'yi kaçıran T.B'yi (37) bir...

Sevgi Evlerindeki kızını kaçıran kadın yakalandı

BURSA (AA) - Bursa'da Sevgi Evlerinde kalan kızını kaçıran kadın gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bursa Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, Sevgi Evlerinde kalan 10 yaşındaki kızı Z.T.M'yi kaçıran T.B'yi (37) bir arkadaşının evinde yakaladı.

Kaçırılan kız çocuğu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne teslim edildi.

T.B'nin olayda kullandığı tüfeğe el konuldu.

Sevgi Evlerinde dün ziyaret ettiği kızını otomobiliyle götürmek isteyen T.B, güvenlik görevlilerinin engel olmaya çalışması üzerine aracındaki pompalı tüfekle güvenlik kulübesine ateş ederek çocuğuyla kaçmıştı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BursaSevgi Evleri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5