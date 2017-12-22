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Sevgi Evlerindeki kızını pompalı tüfekle kaçırdı

BURSA (AA) - Bursa'da bir kadın, Sevgi Evlerinde kalan çocuğunu güvenlik kulübesine pompalı tüfekle ateş ederek kaçırdı.Alınan bilgiye göre, T.B, Bursa Valiliğine bağlı Sevgi Evlerinde kalan kızı S.M'yi (10) ziyaret etti.Sevgi Evlerinin...

Sevgi Evlerindeki kızını pompalı tüfekle kaçırdı

BURSA (AA) - Bursa'da bir kadın, Sevgi Evlerinde kalan çocuğunu güvenlik kulübesine pompalı tüfekle ateş ederek kaçırdı.

Alınan bilgiye göre, T.B, Bursa Valiliğine bağlı Sevgi Evlerinde kalan kızı S.M'yi (10) ziyaret etti.

Sevgi Evlerinin bahçesinde kızıyla bir süre oturan kadın, daha sonra çocuğunu otomobiline bindirdi. Otomobiliyle çıkış kapısına yönelen T.B, merkezin güvenlik görevlilerince durduruldu.

Güvenlik görevlilerinden kapıyı açmasını isteyen kadın, olumsuz cevap alınca otomobildeki pompalı tüfekle güvenlik kulübesine ateş etti.

T.B. güvenlik görevlilerinin kapıyı açmasının ardından 16 EY 406 plakalı aracıyla olay yerinden kaçtı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadını yakalamak için çalışma başlattı.


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BursaPompalı TüfekSevgi Evleri
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