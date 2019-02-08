Sevgililere

ANKARA (AA) - MEHTAP YILMAZ - Sevgililer Günü'ne özel altın ve pırlanta tasarımlar dikkati çekerken, gümüş modellerle de tüketicilere uygun fiyatlı alternatifler sunuluyor.

Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Hasan Çavuşculu, AA muhabirine, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel kampanyalara ilişkin bilgi verdi.

Sevgililer Günü'nün yaklaşmasıyla, hediyelik ürünlere yönelik piyasanın hareketlendiğini belirten Çavuşculu, son günlerde satışların arttığını söyledi.

Sektörün 14 Şubat'a özel koleksiyon tasarımlarla hazırlandığını ifade eden Çavuşculu, altından pırlantaya, gümüşten inciye kadar pek çok ürün için kampanyalar yapıldığını ve bunların tüketiciye reklamlarla duyurulduğunu bildirdi.

Son günlerde altın fiyatlarının düştüğüne dikkati çeken Çavuşculu, bu durumun sevdiklerine altın hediye etmek isteyenler için fırsat olduğunu vurguladı. Hediye için altını, pırlantayı ve gümüşü tercih etmenin tam zamanı olduğunu dile getiren Çavuşculu, sektörün teknolojiyi de kullanarak ürünleri sürekli geliştirdiğini ve yenilediğini ifade etti.

Çavuşculu, altın ve pırlanta kampanyalarına ilişkin, "Altında işçilikte yüzde 40'a, pırlanta da ise yüzde 60'a kadar indirim yapılabiliyor. Sevgililer Günü ve evlenme tekliflerinin olmazsa olmazı, 'tektaş' yüzüklerin yanı sıra kare, baget ve oval farklı tasarımlar da mevcut. Hatta müşterilerimize, 'Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim.' diyoruz ve tüketicilerimizin kendi özel tasarımlarını da yapıyoruz." diye konuştu.

- "Erkeklere özel hediye seçenekleri de mevcut"

Düşük bütçelere uygun hediye seçeneklerine değinen Çavuşculu, altın ve pırlanta tasarımların tamamının, birebir gümüş olarak da üretilebildiğini ve 50 liraya dahi çok şık kolyeler alınabildiğini söyledi.

Çavuşculu, kuyum sektöründe 14 Şubat'a yönelik sadece kadınlara değil erkeklere özel hediye seçenekleri de olduğunu belirterek, "Sevgililer Günü'nde erkeklere alınabilecek künye, kolye ve yüzüğün yanında, saat, anahtarlık, tespih, kol düğmesi ve kravat iğnesi gibi değerli aksesuarlar da mevcut. Sadece hanımlar için değil erkeklere özel olarak da çok güzel hediye seçeneklerimiz var." ifadesini kullandı.

Sektörde her keseye uygun hediye bulmanın mümkün olduğunu vurgulayan Çavuşculu, "Taksitli satış uygulaması kaldırıldığı için kuyum sektörü esnafı ve tüketiciler sıkıntı yaşıyor. Tüketicilerimizin özellikle bu tür özel günlerde istediklerini alabilmeleri için bizler de fedakarlık yapıyoruz ve indirim oranlarını yükseltiyoruz. Ürünlerimizi, maliyetine yakın fiyatlara tüketicilerimize sunuyoruz." dedi.