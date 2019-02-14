Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda Trabzon mersin dünya
Zencefil ve zerdeçal kullananlar dikkat!
Zencefil ve zerdeçal kullananlar dikkat!
Turizmde “macera“ 263 milyar dolar harcattı
Turizmde “macera“ 263 milyar dolar...
Merakla bekleniyordu Türkiye fiyatı açıklandı
Merakla bekleniyordu! Türkiye fiyatı açıklandı
Sevmek lazım...!
Sevmek lazım...!
Henkel Yönetim Kurulu'nda önemli değişiklik!
Henkel Yönetim Kurulu'nda önemli değişiklik!

"Sevgiye Açılan Kapılar" projesi

- AK Parti Fatih Kadın Kolları, Sevgililer Günü'nde farkındalık oluşturmak için engelli öğrencileri ziyaret etti

banner17

İSTANBUL (AA) - AK Parti Fatih Kadın Kolları, Sevgililer Günü'nde farkındalık oluşturmak için engelli öğrencileri ziyaret etti.

Kadın kolları üyeleri, "Sevgiye Açılan Kapılar" projesi çerçevesinde, Mevlanakapı Özel Eğitim Uygulama Okulunda eğitim gören zihinsel engelli ve otizmli öğrencilerle bir araya geldi.

Kadın kolları üyelerine, Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan, AK Parti Fatih İlçe Başkanı Orhan Narin ve AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Rabia Kalender İlhan da eşlik etti.

Turan, burada yaptığı açıklamada, insanın kalbinde engel bulunmamasının önemine değinerek, "Bizi insan yapan kalbimizdir. Yeter ki biz sevgiyle insanlığa kapılar açalım ve sevgi ile bakalım çevremize." dedi.

AK Parti Fatih İlçe Başkanı Narin ise "Zihinsel engelli ve otizmli çocuklarımızı görmezden gelmek onları derinden incitecek bir davranıştır. Bugün burada engelli ve otizmli öğrencilerimizle geçirdiğimiz sevgi dolu her dakika bu konuda sahip olduğumuz farkındalığın bir göstergesidir." diye konuştu.

AK Parti Fatih Kadın Kolları Başkanı Nurhan Çalık ise 14 Şubat Sevgililer Günü'nde düzenledikleri bu ziyaretin özel bir anlamı olduğunu vurguladı.

Çalık, "En büyük engel sevgisizliktir, AK Parti Fatih Kadın Kolları olarak bugün burada sevgiyle açtığımız bu kapının tüm engelleri ortadan kaldıracağının bilincindeyiz. Engelli ve otizmli çocuklarımızla bir sevgi yumağı oluşturmak için bir araya geldik." ifadesini kullandı.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Rabia Kalender İlhan ise "Hayatı paylaşmak için hiçbirimizin engeli yok. Bakış açımızı değiştirmeli ve ön yargılarımızdan arınmalıyız. Vicdanımız bize en doğru istikameti gösterecektir, engelleri bugün olduğu gibi sevgiyle aşabiliriz." dedi.

Mevlanakapı Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Refik Esin de ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Çocuklarımızın yüzü gülüyor. Bu bizim için en büyük mutluluk. Onları bu özel günde unutmayan yetkililere teşekkür ediyoruz. Zihinsel engelli ve otizmli bireylere karşı toplumun daha duyarlı olmasını temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.

Etkinlikte çocuklar için palyaço gösterisi ve yüz boyama etkinliği yapıldı, çeşitli oyunlar oynandı.

Ziyaret sırasında yetkililer ayrıca, özel olarak hazırladıkları hediye paketlerini çocuklara dağıttı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Ak Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün TuranAK Parti Fatih Kadın KollarıIstanbulSevgiye Açılan Kapılar Projesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5