Sevim ninenin

TEKİRDAĞ (AA) - ÖMER URAL- SEDAT KARA - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, hacca gidebilmek için biriktirdiği altınları 3 yıl önce çalınan 72 yaşındaki Sevim Deveci, hayırseverlerin yardımıyla toplanan parayla 17 Ağustos'ta kutsal topraklara gidecek.

İlçeye bağlı İlyas Mahallesi'nde müstakil bir evde yalnız yaşayan Deveci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 yıl önce dişinden tırnağından artırarak hacca gidebilmek için biriktirdiği altınların, eve yardım bahanesiyle giren bir kişi tarafından çalındığını söyledi.

Altınları çalındıktan sonra büyük üzüntü yaşadığını, hacca gidemeyeceği için kendini çok kötü hissettiğini belirten Deveci, hacca gidebilmek için ettiği duaların Allah tarafından kabul edildiğini ve hayırseverlerin desteğiyle kutsal topraklara gitme hakkı elde ettiğini kaydetti.

- "Allah herkese o kutsal topraklara gitmeyi nasip eylesin"

Deveci, tüm hazırlıklarını tamamladığını ve 17 Ağustos'ta yarım kalan hayalini gerçekleştirmek için kutsal topraklara yola çıkacaklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"18 yıl önce eşimi kaybettim ve o günden bu yana yalnız yaşıyorum. Allah herkese o kutsal topraklara gitmeyi nasip eylesin. Mekke, Medine beni çağırır, ben giderim. Oraya gidince Peygamber efendimizin, sahabelerin kabrini ziyaret edeceğim.

Cenab-ı Allah, bana yardım etti. Bana ibadetimi yapmayı nasip etti. İnşallah 17 Ağustos'ta hacca gideceğim ve hayallerimi gerçekleştireceğim. Polisler bana destek oldu, yardım etti. Allah razı olsun bana yardım edenlerden, Allah ne muratları varsa versin. Cenab-ı Allah onların ne dilekleri varsa versin, onlara bol bol dua edeceğim. Onlar için evimde Yasin-i şerif okuttum."

- Hayırseverler isimlerinin açıklanmasını istememiş

Hayrabolu Müftü Vekili Ramazan Tutal, hırsızlık olayı sonrası hacca gitme hayalleri ertelenen Sevim Deveci'nin 17 Ağustos'ta kutsal topraklara gideceğini söyledi.

Deveci'nin hac masraflarını ilçede yaşayan hayırseverlerin karşıladığını anlatan Tutal, "İsimlerinin açıklanmasını istemeyen hayırseverlerimize, Sevim teyzenin hac hesap numarasını verdik. Vatandaşlarımız bizzat kendileri hesaba para yatırarak, Sevim teyzenin kutsal topraklara gitmesine vesile oldular. Yardımda bulunan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Öte yandan, olayla ilgili 3 yıl önce polis ekiplerince yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılmış ancak daha sonra farklı bir suçtan tutuklanmıştı.

