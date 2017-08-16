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Sevim ninenin hac yolculuğu başladı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, hacca gidebilmek için biriktirdiği altınları 3 yıl önce çalınan, hayırseverlerin yardımıyla hayalleri gerçekleşen 72 yaşındaki Sevim Deveci, kutsal topraklara uğurlandı.

Sevim ninenin hac yolculuğu başladı

TEKİRDAĞ

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, hacca gidebilmek için biriktirdiği altınları 3 yıl önce çalınan, hayırseverlerin yardımıyla hayalleri gerçekleşen Sevim Deveci (72), kutsal topraklara yolcu edildi.

Sevim ninenin 'hac hayali' gerçek oluyorSevim nine yardımseverlerin yardımıyla hacca gidecek

Kutsal topraklara gidecek hacı kafilesi için Çorumi Mustafa Bey Camisi önünde uğurlama töreni düzenlendi.

Buraya katılan Sevim Deveci de İlyas Mahallesi’ndeki evinden akraba ve komşuları tarafından dua ve tekbirlerle uğurlandı.

Deveci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kutsal topraklara gidecek ve hac farizasını yerine getirecek olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Hacca gitmesinde yardımı olan herkese teşekkür eden Deveci, "Allah bana hacca gitmemi nasip etti. Allah herkese nasip etsin."dedi.

Muhabir: Sedat Kara

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