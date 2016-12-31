Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
2017 ekonomi yılı olsun
2017 ekonomi yılı olsun
En tecrübeli isim o otele genel müdür oldu
En tecrübeli isim o otelin...
PR'ın Startup'ı olmak için yola çıktı
PR'ın Startup'ı olmak için yola...
Çok sayıda baraj, gölet ve sulama tesisini bitirdik
Çok sayıda baraj ve göleti...
2016'da en çok altın altın kazandırdı
En çok altın kazandırdı

Seyahat acentelerine yakıt desteği 2017'de devam edecek

- Türkiye'ye turist getirecek A grubu seyahat acentelerine uçuş başına verilen 6 bin dolarlık destek 2017'de de sürecek

Seyahat acentelerine yakıt desteği 2017'de devam edecek

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Türkiye'ye turist getirecek A grubu seyahat acentelerine uçuş başına verilen 6 bin dolarlık destek 2017'de de devam edecek.

"Ülkemize Turist Getiren A Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında"ki Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Antalya Gazipaşa-Alanya, Antalya, Muğla Dalaman, Muğla Milas-Bodrum, İzmir Adnan Menderes, Kütahya Zafer, Trabzon, Denizli Çardak, Isparta Süleyman Demirel, Eskişehir Hasan Polatkan, Ordu Giresun ve Samun-Çarşamba havalimanlarına tarifeli ve tarifesiz uçakla, 1 Ocak-31 Aralık 2017'de turist getiren A grubu seyahat acentelerine sefer başına 6 bin dolar destek verilecek.

Bir uçakta bir veya birden fazla acente tarafından getirilen turistin bulunması halinde, bir acenteye verilecek destek tutarı, o acentenin getirdiği yolcuların uçaktaki toplam yolculara oranı esas alınarak hesaplanacak. Belirtilen dönemler içerisinde, yolcuları tek bir acente tarafından getirilen seferlere ilişkin talepler öncelikle sonuçlandırılacak.

200 ve daha fazla koltuk sayısına sahip uçaklarla yapılan tarifesiz uçak seferinde en az 150 yolcu getirmek kaydıyla destek tutarı yüzde 30 artırılacak.

Acentelerin destekten yararlanabilmesi için belirtilen havalimanlarına tarifeli veya tarifesiz seferler ile turist getirdiğini gösterir belgeyi bakanlığa ibraz etmesi gerekecek.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
A Grubu Seyahat AcentalarıYakıt Desteği
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.