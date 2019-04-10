Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Trabzon dünya kalp Bilsan
5. nesil savaş uçağı
5. nesil savaş uçağı
Bu yıl seviyeyi koruyacak
Bu yıl seviyeyi koruyacak
Engellilere köprü olacak
Engellilere köprü olacak
100'ün üzerinde eleman aldı
100'ün üzerinde istihdam
Ticari üniteler satışa çıkıyor
Ticari üniteler satışta

Seyahatseverlere akıllı çözümler NetWork'ten

- NetWork İlkbahar/Yaz 2019 erkek koleksiyonundan Traveller serisi, seyahat etmeyi bir hayat biçimi haline getirmiş erkeklere şık ve inovatif çözümler sunuyor

Seyahatseverlere akıllı çözümler NetWork'ten
banner17

İSTANBUL (AA) - NetWork İlkbahar/Yaz 2019 erkek koleksiyonundan Traveller serisi, seyahat etmeyi bir hayat biçimi haline getirmiş erkeklere şık ve inovatif çözümler sunuyor.

NetWork açıklamasına göre, NetWork’ün İlkbahar/Yaz 2019 erkek koleksiyonundaki Traveller serisi, modern hayatın temposunu yakalayabilmek için her zaman harekete hazır olan erkekleri hedefliyor. Tasarımı fonksiyonla buluşturarak mükemmel çözümler sunan Fashion-Lab serisine ait koleksiyon, pratik ve şık parçalarla sezonu karşılıyor.

Kendi özel taşıma çantasına ve kırışmama özelliğine sahip katlanabilir takım elbise ve non-iron gömleklerle NetWork erkeği seyahatlerde ütüye ihtiyaç duymuyor. Üstelik bu parçalar valizde az yer kaplamalarıyla da ideal.



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Network
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5