Seyahatseverlere akıllı çözümler NetWork'ten

İSTANBUL (AA) - NetWork İlkbahar/Yaz 2019 erkek koleksiyonundan Traveller serisi, seyahat etmeyi bir hayat biçimi haline getirmiş erkeklere şık ve inovatif çözümler sunuyor.

NetWork açıklamasına göre, NetWork’ün İlkbahar/Yaz 2019 erkek koleksiyonundaki Traveller serisi, modern hayatın temposunu yakalayabilmek için her zaman harekete hazır olan erkekleri hedefliyor. Tasarımı fonksiyonla buluşturarak mükemmel çözümler sunan Fashion-Lab serisine ait koleksiyon, pratik ve şık parçalarla sezonu karşılıyor.

Kendi özel taşıma çantasına ve kırışmama özelliğine sahip katlanabilir takım elbise ve non-iron gömleklerle NetWork erkeği seyahatlerde ütüye ihtiyaç duymuyor. Üstelik bu parçalar valizde az yer kaplamalarıyla da ideal.



