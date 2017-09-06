Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi'ni bayramda 50 bin kişi ziyaret etti

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da bulunan Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi'ni Kurban Bayramı tatili süresince 50 bin kişi ziyaret etti.

Mevlana Celaleddin-i Rumi, Hacı Bektaş-ı Veli, Hacı Bayram-ı Veli ile Anadolu'nun büyük evliyalarından biri kabul edilen Şeyh Şaban-ı Veli'nin külliyesini ziyaret etmek için binlerce kişi, Kurban Bayramı tatili süresince Kastamonu'ya geldi.

Şeyh Şaban-ı Veli Kültür Vakfı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Muharrem Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı dolayısıyla külliyede yoğunluk yaşandığını söyledi.

Külliyeyi ziyaret edenlerin kaydının tutulmadığını, sadece külliye içindeki müze ziyaretçilerinin kaydedildiğini belirten Avcı, bu nedenle külliyeyi ziyaret edenlerin sayısının net olarak bilinmediğini aktardı.

Şeyh Şaban-ı Veli'nin özel eşyalarının bulunduğu müzeyi Kurban Bayramı tatili süresinde 8 bin 9 kişinin gezdiğini dile getiren Avcı, şunları kaydetti:

"Bu sayı beklentimizin altında ancak külliyeyi yaklaşık 50 bin kişinin ziyaret ettiğini düşünüyoruz. Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi'ne gelen herkes müzeye girmiyor. Bu nedenle müze ile külliyeyi ziyaret eden kişi sayısında farklılık oluyor. İl dışından, hatta yurt dışından binlerce vatandaş Şeyh Şaban-ı Veli'yi görmeye geliyor. Buradaki manevi atmosferi solumak istiyor."

Müzeyi ziyaret edenlerden Orhan Özberk de oğlunun Kastamonu Üniversitesinde okuduğunu, bu nedenle Gaziantep'ten geldiğini belirterek, "Külliyede manevi bir hava var. Buradaki havayı teneffüs etmek çok önemli. Geçmişi görmek, görerek öğrenmek çok önemli. Şeyh Şaban-ı Veli'yi yakından öğrenme fırsatımız oldu." dedi.

Ziyaretçilerden İhsan Arslan da Kastamonulu olduğunu ancak İstanbul'da ikamet ettiğini anlatarak, "Külliyeye ilk defa geldim. Manevi ortamı çok güzel. Müze de çok güzel olmuş. Tarihi eserleri korumuşlar. Yapılan restorasyonlar sayesinde gelen ziyaretçiler memnun ayrılıyor." diye konuştu.