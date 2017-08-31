Şeyh Şaban-ı Veli Vakıf Müzesi'nde arife yoğunluğu

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'daki Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi içerisindeki Şeyh Şaban-ı Veli Vakıf Müzesi'nde Kurban Bayramı arifesinde yoğunluk yaşanıyor.

Mevlana Celaleddin-i Rumi, Hacı Bektaş-ı Veli, Hacı Bayram-ı Veli ile Anadolu'nun büyük evliyalarından biri kabul edilen Şeyh Şaban-ı Veli'nin eşyalarının bulunduğu müzeyi ziyaret etmek için binlerce vatandaş Kastamonu'ya geliyor.

Şeyh Şaban-ı Veli Kültür Vakfı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Muharrem Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzenin 2006 yılında açıldığını belirtti.

Kurban Bayramı dolayısıyla külliyede yoğunluk yaşandığını belirten Avcı, "Bayram süresince aynı yoğunluğun sürmesini bekliyoruz. Şeyh Şaban-ı Veli'nin Kastamonu için önemi çok büyük. Anadolu'nun 4 manevi direğinden biri. Şeyh Şaban-ı Veli hazretleri Kastamonu'nun medarıiftiharı. Müzede Şeyh Şaban-ı Veli'nin kullandığı eşyalar var. O dönemden bu döneme kadar korunmuş. Bu müzede sadece onun eşyaları değil Anadolu'nun çeşitli yerlerinden gelmiş eşyalar da sergileniyor. Şeyh Şaban-ı Veli Kültür Vakfı olarak biz bayram süresince en az 50 bin misafir bekliyoruz."

Almanya'dan Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi'ni ziyaret etmek için gelen Emre Afacanoğlu ise "Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi'ni gezmeye geldim. Şeyh Şaban-ı Veli'yi merak ettim. Onun hayatını öğrenmeye Almanya'dan geldim. Buralar çok güzel. İnsan kendini gelir gelmez huzurlu hissediyor. Çok güzel bir yer. Herkesin gelmesini tavsiye ediyorum." dedi.