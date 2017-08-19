Şeyh Şaban-ı Veli Vakıf Müzesi'ne ziyaretçi akını

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'daki Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi içerisindeki Şeyh Şaban-ı Veli Vakıf Müzesi'ni 7 ayda 84 bin kişi ziyaret etti.

Mevlana Celaleddin-i Rumi, Hacı Bektaş-ı Veli, Hacı Bayram-ı Veli ile Anadolu'nun büyük evliyalarından biri olarak kabul edilen Şeyh Şaban-ı Veli'nin türbesini ziyaret etmek için her yıl binlerce kişi Kastamonu'ya geliyor.

Şeyh Şaban-ı Veli Kültür Vakfı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Muharrem Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, külliyeyi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesinin zor olduğunu ancak müzeyi kaç kişinin ziyaret ettiğinin net olarak bilindiğini söyledi.

Şeyh Şaban-ı Veli Vakıf Müzesi'nin külliye içerisindeki önemli mekanlardan olduğuna işaret eden Avcı, müzenin 2006'da açıldığını aktardı. İlk yıl istatistiki kayıt tutulmayan müzeye 2007'de 35 bin civarında ziyaretçi geldiğini dile getiren Avcı, şunları söyledi:

"Şeyh Şaban-ı Veli'nin Kastamonu için önemi çok büyük. Anadolu'nun 4 manevi direğinden biri. Şeyh Şaban-ı Veli hazretleri Kastamonu'nun medarıiftiharı. Müzede Şeyh Şaban-ı Veli'nin kullandığı eşyalar var. O dönemden bu döneme kadar korunmuş. Bu müzede sadece Şeyh Şaban-ı Veli'nin eşyaları değil Anadolu'nun çeşitli yerlerinden gelmiş eşyalar da sergileniyor. Vakıflar Bölge Müdürlüğü burada güzel bir konsept oluşturmuş. Burayı bu yılın Temmuz ayının sonuna kadar 84 bin kişi ziyaret etti. Bu tabii sadece müzeyi ziyaret edenler. Müzeyi ziyaret etmeyip gelenler var. Buraya bir fotosel koymak istiyoruz. O zaman daha net görülecek. Müzeyi ziyaret eden 90 bin kişiyse buraya en az 300 bin kişi gelmiştir. Bunlar sadece saat 5'e kadar tutulan sayı. Sabah gelen, gece zikre gelen var. Bizim bu rakamı 4 ile çarpmamız gerekiyor."

Avcı, müzeyi 2006'dan bu yana 1 milyon 119 bin 526 kişinin ziyaret ettiğini kaydetti.

