Şeyh Salah'ın gözaltı süresi yeniden uzatıldı

HAYFA (AA) – İsrail mahkemesi, 1948 Filistin İslami Hareketi Lideri Şeyh Raid Salah'ın gözaltı süresinin bir sonraki duruşmanın yapılacağı 6 Eylül'e kadar uzatılmasına karar verdi.

Şeyh Salah'ın avukatlarından Halid Zabarka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hayfa Sulh Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada, savcılığın talebi üzerine Salah'ın gözaltı süresi bir sonraki duruşmanın yapılacağı 6 Eylül'e kadar uzatıldı." dedi.

Gözaltı süresinin İsrail savcılığı tarafından hazırlanan iddianame doğrultusunda uzatılmasının "kişisel hakların ihlali" anlamına geldiğini belirten Zabarka, "Politik hedefler taşıyan bu iddianame, dini ve siyasi alanda bir kanaat önderi olan Şeyh Salah'ın kişisel haklarını ihlal ediyor." diye konuştu.

Mahkemeden müvekkilinin serbest bırakılması istediklerini kaydeden Zabarka şunları söyledi:

"Gözaltı süresi mahkemenin yeniden görüleceği 6 Eylül'e kadar uzatıldı. Bu da önümüzdeki ay görülecek duruşmada Şeyh Salah'ın ya serbest bırakılacağı ya da tutuklanacağı anlamına geliyor."

İsrail mahkemesi, 15 Ağustos'ta gözaltına alınmasından bu yana ilk defa geçen hafta perşembe günü mahkemeye çıkarılan 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Salah'ın "gözaltı halinin devamına ve bir sonraki duruşmanın 28 Ağustos Pazartesi günü yapılmasına" karar vermişti.

İsrail'deki Arap vatandaşlarını temsil eden Yüksek Arap Takip Komitesi'ne bağlı Özgürlükler Komisyonu Başkanı Şeyh Kemal el-Hatip ise İsrail'in 14 Temmuz'da Mescid-i Aksa'da yaşanan olaylardan sonra bir "günah keçisi" arayışında olduğunu belirterek, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Mescid-i Aksa'da geri adım attıktan sonra bir 'günah keçisi' arayışı içine girdi ve bu günah keçisi de Şeyh Salah oldu." demişti.

1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah, İsrail polisinin 15 Ağustos Salı günü sabaha karşı Ummul Fehm'deki evine düzenlediği baskınla gözaltına alınmıştı. İsrail polisi, Salah'ın "kışkırtıcılık yaptığı ve yasa dışı bir derneğin faaliyetlerini desteklediği" iddiasıyla gözaltına alındığını açıklamıştı.

İsrail yönetimi, 1948 Filistin İslami Hareketi'ni Kasım 2015'te Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te işgal karşıtı faaliyetler yürüttüğü gerekçesiyle "terör örgütü" ilan ederek yasaklamıştı.

Daha önce de birçok kez hapis yatan Şeyh Salah son olarak 9 ay cezaevinde kaldıktan sonra 17 Ocak'ta serbest bırakılmıştı.