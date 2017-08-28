Şeyh Salah'ın gözaltı süresi yeniden uzatıldı

HAYFA (AA) - İsrail mahkemesi, 1948 Filistin İslami Hareketi Lideri Şeyh Raid Salah'ın gözaltı süresinin bir sonraki duruşmanın yapılacağı 6 Eylül'e kadar uzatılmasına karar verdi.

Şeyh Salah'ın avukatlarından Halid Zabarka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hayfa Sulh Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada, savcılığın talebi üzerine Salah'ın gözaltı süresi bir sonraki duruşmanın yapılacağı 6 Eylül'e kadar uzatıldı." dedi.

"İddianame Şeyh Salah'ın kişisel haklarını ihlal ediyor"

Gözaltı süresinin İsrail savcılığı tarafından hazırlanan iddianame doğrultusunda uzatılmasının "kişisel hakların ihlali" anlamına geldiğini belirten Zabarka, "Politik hedefler taşıyan bu iddianame, dini ve siyasi alanda bir kanaat önderi olan Şeyh Salah'ın kişisel haklarını ihlal ediyor." diye konuştu.

Mahkemeden müvekkilinin serbest bırakılması istediklerini kaydeden Zabarka şunları söyledi:

"Gözaltı süresi mahkemenin yeniden görüleceği 6 Eylül'e kadar uzatıldı. Bu da önümüzdeki ay görülecek duruşmada Şeyh Salah'ın ya serbest bırakılacağı ya da tutuklanacağı anlamına geliyor."

Muhabir: Eshat Fırat