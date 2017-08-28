Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam 844 yıl yök 5 ilçe
Borsa rekor kırdı
Borsa rekor kırdı
Endeks yüzde 0,76 arttı
Endeks yüzde 0,76 arttı
Tatil öncesi dikkat!..
Tatil öncesi dikkat!..
33 öğretim üyesi alınacak
33 öğretim üyesi alınacak
Tayvan rekabette iddialı
Tayvan rekabette iddialı

Şeyh Salah'ın gözaltı süresi yeniden uzatıldı

Şeyh Salah'ın avukatı Zabarka, "Hayfa Sulh Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada, savcılığın talebi üzerine Salah'ın gözaltı süresi bir sonraki duruşmanın yapılacağı 6 Eylül'e kadar uzatıldı." dedi.

Şeyh Salah'ın gözaltı süresi yeniden uzatıldı

HAYFA (AA) - İsrail mahkemesi, 1948 Filistin İslami Hareketi Lideri Şeyh Raid Salah'ın gözaltı süresinin bir sonraki duruşmanın yapılacağı 6 Eylül'e kadar uzatılmasına karar verdi.

Şeyh Salah'ın avukatlarından Halid Zabarka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hayfa Sulh Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada, savcılığın talebi üzerine Salah'ın gözaltı süresi bir sonraki duruşmanın yapılacağı 6 Eylül'e kadar uzatıldı." dedi.

"İddianame Şeyh Salah'ın kişisel haklarını ihlal ediyor"

Gözaltı süresinin İsrail savcılığı tarafından hazırlanan iddianame doğrultusunda uzatılmasının "kişisel hakların ihlali" anlamına geldiğini belirten Zabarka, "Politik hedefler taşıyan bu iddianame, dini ve siyasi alanda bir kanaat önderi olan Şeyh Salah'ın kişisel haklarını ihlal ediyor." diye konuştu.

Mahkemeden müvekkilinin serbest bırakılması istediklerini kaydeden Zabarka şunları söyledi:

"Gözaltı süresi mahkemenin yeniden görüleceği 6 Eylül'e kadar uzatıldı. Bu da önümüzdeki ay görülecek duruşmada Şeyh Salah'ın ya serbest bırakılacağı ya da tutuklanacağı anlamına geliyor."

Muhabir: Eshat Fırat

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
DünyaGözaltıIsrailRaid Salah
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5