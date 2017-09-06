Şeyh Salah'ın İsrail tarafından gözaltında tutulması

GAZZE (AA) - İsrail tarafından gözaltında tutulan 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah'a destek amacıyla Gazze'de gösteri düzenlendi.

Gazze'de toplanan onlarca Filistinli, İsrail polisinin geçen ay gözaltına aldığı Şeyh Salah'a desteklerini ifade etti. Ellerinde "Salah'a özgürlük", "Hücre siyasetine hayır" yazılı pankartlar taşıyan eylemciler, İsrail'in ihlallerini protesto etti.

Gösteride, İslami ve Ulusal Güçler Esir Komitesi adına konuşma yapan Yasir Salih, "Şeyh Salah'ın duruşması ile eş zamanlı ona destek olmak için burada toplandık." dedi.

Salih, İsrail'in başta Salah olmak üzere tüm Filistinlilere yönelik ihlalleri karşısında uluslararası toplumun suskun kalmasını kınadıklarını söyledi.

1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah, İsrail polisinin 15 Ağustos Salı günü sabaha karşı Ummul Fehm'deki evine düzenlediği baskınla gözaltına alınmıştı. İsrail polisi, Salah'ın "kışkırtıcılık yaptığı ve yasa dışı bir derneğin faaliyetlerini desteklediği" iddiasıyla gözaltına alındığını açıklamıştı.

İsrail mahkemesi, en son 28 Ağustos'ta mahkeme önüne çıkan Salah'ın gözaltı süresinin bir sonraki duruşmanın yapılacağı 6 Eylül'e kadar uzatılmasına karar vermişti.

İsrail yönetimi, 1948 Filistin İslami Hareketi'ni Kasım 2015'te Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te işgal karşıtı faaliyetler yürüttüğü gerekçesiyle "terör örgütü" ilan ederek yasaklamıştı.

Daha önce de birçok kez hapis yatan Şeyh Salah son olarak 9 ay cezaevinde kaldıktan sonra 17 Ocak'ta serbest bırakılmıştı.