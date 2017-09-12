Seyhan Baraj Gölü çevresi güzelleştirilecek

ADANA (AA) - Adana'da şehir merkezinde önemli bir turizm ve dinlenme alanı olan Seyhan Baraj Gölü çevresinde peyzaj ve rekreasyon çalışması yapılacak.

DSİ 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Asya ve Avrupa göç yolu üzerinde birçok yerli, göçmen kuş türüne ev sahipliği yapan ve halkın rekreasyon ihtiyacını karşılaması bakımından son derece önemli bir alan olan Seyhan Baraj Gölü'nün aynı zamanda "Yaban Hayatı Koruma Sahası" olma özelliği taşıdığı belirtildi.

Yaklaşık 60 yıl önce sulama, enerji ve taşkın maksatlı inşa edilen barajın oluşturduğu gölün kano, kürek, su sporları, bisiklet, yamaç paraşütü, trekking, foto safari, sportif olta balıkçılığı gibi çeşitli faaliyet, turizm çeşitleri ve sporların yapılması potansiyeline sahip olduğu ifade edilen açıklamada, bu özelliklerle gölün Adana’da yaşayan insanların yanı sıra Adana çevresindeki illerden gelen insanlar için de cazibe merkezi olduğu, şehre turistik bir önem kazandırdığı kaydedildi.

- İşletmelerin birçoğu taşkın kotu altında

Baraj gölünün şehir merkezinde uzandığı Adnan Menderes Bulvarı ve çevresinin plansız ve izinsiz bir şekilde inşa edilen, hoş bir görüntüye sahip olmayan ve insanların rahatça gezmelerini sınırlayan gecekondu tarzı bici bici tezgahları, kafeterya, çay ocakları gibi küçük işletmelerin yoğun işgallerine maruz kaldığı belirtilen açıklamada, seyyar, betonarme veya çelik konstrüksiyondan yapılmış birçoğu da gölün taşkın kotunun altında olan bu işletmelerin yapı ruhsatı gibi izni bulunmadığı, iptidai olmaları sebebiyle can ve mal güvenliği açısından büyük risk taşıdıkları bildirildi.

- Çalışmalar 180 günde bitecek

Seyhan Baraj Gölü ve çevresinin korunması, geliştirilmesi ve yönetimi maksatlı faaliyetler gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, halkın rahatça ve güvenilir bir ortamda ailece piknik yapabileceği veya gezebileceği bir ortamın oluşturulabilmesi için DSİ 6. Bölge Müdürlüğü tarafından "Seyhan Baraj Gölü Kıyı Şeridi Rehabilitasyon ve Rekreasyon Projesi Yapımı" işi ihale edildiği belirtildi.

DSİ 6. Bölge Müdürü Mevlüt Aydın ve yüklenici firma yetkilileri katılımıyla 8 Eylül'de projenin sözleşmesinin imzalandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Projeyle göl kıyısında bulunan Adnan Menderes Bulvarı civarı yaklaşık 2 bin dekar alanda kent-kıyı ilişkisinin kurulabileceği sosyal alanların oluşturulması maksadıyla peyzaj-rekreasyon projeleri hazırlanacak. Bölgede halkın kullanım amaçlarına uygun olarak yöreyi ekonomik ve kültürel anlamda kalkındıracak, tanıtacak ve doğal dokusuyla uyumlu rekreasyon alanları planlanacak ve peyzaj projeleri yapılacaktır. Rekreasyon alanlarının projelendirilmesinde engelli vatandaşlarımız da düşünülerek, engelli insanların proje alanında rahatça ulaşım ve diğer tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlama yapılacaktır. 788 bin 500 lira sözleşme bedeli olan projenin 180 günde tamamlanması hedeflenmektedir."



