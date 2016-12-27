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Seyhan Barajı gölünde ceset bulundu

ADANA (AA) - Adana'daki Seyhan Barajı gölünde erkek cesedi bulundu.Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Dilberler Sekisi mevkisinde devriye görevi yapan polis ekipleri, Seyhan Barajı gölünde kıyıya yakın yerde bir kişinin suda hareketsiz...

Seyhan Barajı gölünde ceset bulundu

ADANA (AA) - Adana'daki Seyhan Barajı gölünde erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Dilberler Sekisi mevkisinde devriye görevi yapan polis ekipleri, Seyhan Barajı gölünde kıyıya yakın yerde bir kişinin suda hareketsiz durduğunu gördü.

Olay yerine sevk edilen Adana Büyükşehir Belediyesi CAN-KUR ekiplerinin kıyıya çıkardığı kişinin ölü olduğu belirlendi.

Cesedin olduğu yerin çevresinde toplanan çok sayıda vatandaş da polis ve CAN-KUR ekiplerinin çalışmasını cep telefonlarıyla görüntüledi.

Üzerinden nüfus cüzdanı çıkmayan 60'lı yaşlardaki erkeğe ait ceset, ölüm nedeni ve kimlik tespiti için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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AdanaCesetSeyhan Baraj Gölü
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