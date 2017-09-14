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Seyhan Barajı'na giren kişi boğuldu

- Adana'da deniz bisikletiyle Seyhan Baraj Gölü'ne açıldıktan sonra suya giren üç arkadaştan biri hayatını kaybetti

Seyhan Barajı'na giren kişi boğuldu

ADANA (AA) - Adana'da deniz bisikletiyle Seyhan Baraj Gölü'ne açıldıktan sonra suya giren üç arkadaştan biri boğuldu.

İş çıkışı Seyhan Baraj Gölü'ne giden Bilal Sami Altınay, Asım Çiper, Talat Tuncelli ve Yasin Bayandur (23), deniz bisikleti kiralayarak açıldı.

Bir süre sonra deniz bisikletindeki 4 kişiden 3'ü suya girerek yüzmeye başladı. Bu sırada boğulma tehlikesi geçiren Bayandur'u kurtarmak isteyen arkadaşları başarılı olmayınca durumu polise bildirdi.

Bölgeye yönlendirilen sualtı polisi ekipleri, Bayandur'un cansız bedenini gölden çıkardı.

Gölden balık avından dönen Mehmet Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, barajda birilerinin çırpındığını fark ettiğini ancak yetişemediğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
AdanaBoğulmaSeyhan Baraj GölüYasin Bayandur
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