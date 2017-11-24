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Seyir halindeki domates yüklü kamyon yandı

- Ankara'da bir kamyonda seyir halindeyken çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Seyir halindeki domates yüklü kamyon yandı

ANKARA (AA) - Ankara'da domates yüklü bir kamyon, seyir halindeyken çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Antalya'nın Alanya ilçesinden Ankara Sebze Meyve Toptancı Hali'ne domates taşıyan Süleyman Tosun idaresindeki 07 NAK 27 plakalı kamyon, Mevlana Bulvarı Kepekli mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Motor bölümünden çıkan alevleri görerek kamyonu yol kenarına park edip inen Tosun, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bu sırada sürücü kabinine sıçrayan yangın, hızla kamyonun ön kısmına yayıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle aracın ön tarafındaki alevler kısa sürede söndürüldü ancak yangının domates kasalarına da sıçradığı fark edildi. Bunun üzerine kamyonun arka kapaklarını açan ekipler, domates kasalarındaki alevlere de müdahale etti.

Kamyonun kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangın nedeniyle karayolunun çift şeridi yaklaşık bir saat ulaşıma kapalı kaldı.

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