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Seyir halindeki motosiklet alev aldı

- Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde seyir halindeyken alev alan motosiklet yandı, sürücü ile kız arkadaşı atlayarak kurtuldu

Seyir halindeki motosiklet alev aldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde seyir halinde alev alan motosikletin sürücü ve kız arkadaşı zor anlar yaşadı.

Alınan bilgiye göre, Ömer Faruk Kaya idaresindeki 34 U 6420 plakalı motosiklet, Aliçetinkaya Mahallesi'nde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Sürücü Kaya ve motosikletteki kız arkadaşı A.C, son anda araçtan atlayarak yara almadan kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Sürücü Kaya, yangının motosikletin benzin hortumundan sızan akaryakıt nedeniyle çıkmış olabileceğini söyledi.

Yangın nedeniyle motosiklet kullanılmaz hale geldi.

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Anahtar Kelimeler:
AyvalıkBalıkesirMotosiklet Yangını
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