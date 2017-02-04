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Seyir halindeki tırın dorsesindeki pamuklar yandı

- Aydın'da hareket halindeki tırın dorsesinde yüklü preslenmiş pamukların bir bölümü yangın sonucu kullanılamaz hale geldi

Seyir halindeki tırın dorsesindeki pamuklar yandı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazili ilçesinde seyir halindeki tırın dorsesindeki preslenmiş pamuklar yandı.

Musa Altunsoy'un kullandığı 68 DN 687 plakalı tırın dorsesindeki preslenmiş pamuklar, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Seyir halindeki diğer sürücülerin uyarısı üzerine aracını durduran Altunsoy, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri, pamukların tamamına ulaşmadan söndürdü.

Altunsoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, pamukları Kahramanmaraş'a götürmek için yola çıktığını ve yangının neden kaynaklandığını bilmediğini söyledi.



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