Sezon sonu tatilcilere evcil hayvan uyarısı

YALOVA (AA) - Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yazlıkçılar tarafından tatil ayları için alınan kedi ve köpekler, sezon bitiminde başı boş bırakılarak adeta kaderlerine terk ediliyor.

Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu Yalova Temsilcisi Reyhan Ataman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvanlara gönül vermiş bir insan olduğunu söyledi.

Hayvanların savunmasız canlılar olduğunu belirten Ataman, "Tatil dönemi doğum günü ve karne hediyesi ya da sevgili için alınan evcil hayvanlar, 'Çok bağırıyor, havlıyor, apartman istemiyor ya da artık çocuğum ilgilenmiyor bakamayacağım' denilerek sokağa atılıyor. Onlar sokakta yaşayamazlar. Nasıl küçük bir çocuğu sokağa bırakırsanız yaşayamaz, aynı durum evcil hayvanlar için de geçerli." diye konuştu.

Sokağa terk edilen hayvanların çok büyük toplumsal yara olduğunu dile getiren Ataman, "Yazın Çınarcık'ın nüfusu çok artıyor. İnsanlar kedi ve köpekleriyle geliyor. Yaz bitiminde bu hayvanlardan bazıları burada bırakılıyor. Rastgele salıp gidiyorlar kimin bıraktığını da tespit edemiyoruz. Bu durum turistik yerlerde büyük bir sorun. Federasyon olarak bu konuda uyarılarda bulunuyoruz." dedi.

-"Onların o zevkleri cana mal oluyor"

Ataman, turistik yerlere giriş-çıkış yapanlardan yanlarında getirdikleri hayvanların da kayıtlarının tutulması gerektiğini anlatarak, "Bu konu üzerinde çalışıyoruz. İlgili bakanlığa da bunu sunacağız. Federasyonumuza gelen şikayetler bu doğrultuda. Tespit ettiklerimiz ilgili kuruma bildiriyoruz. Kurum da idari para cezası veriyor. Bu Türkiye'nin çok büyük kanayan yarası. Sonra bu hayvanlara ne oluyor, toplu toplu alınarak ormanlara bırakılıyor, toplu olarak uyutuluyor. Onların o zevkleri cana mal oluyor." yorumunu yaptı.

Sahiplenen hayvanların takibinin iyi yapılması gerektiğini aktaran Ataman, "Federasyon olarak bir hayvanı sahiplendirirken sağlıklı bir yerde mi, gerçekten sahiplendirdiğimiz kişilerde mi barınıyorlar, başka bir amaçla mı sahipleniyorlar bunun takibini yapıyoruz. Sahiplendirme formu doldurulurken tam denetimli yapıyoruz." ifadesini kullandı.

-"İdari para cezası uyguluyoruz"

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü Yalova Şube Müdürlüğünde görevli veteriner hekim Cumhur Ersöz de sezonluk alınan hayvanların bir müddet sonra kaderine terk edildiğini söyledi.

Sahiplenilen kedi veya köpeğin sezonluk değil ömrünün sonuna kadar bakılması gerektiğini dile getiren Ersöz, "Sahiplenen hayvanın sokağa bırakılması ciddi sıkıntılara neden oluyor. Sahiplendiği kedi veya köpeği sokağa terk edenleri tespit etmemiz halinde idari para cezası uyguluyoruz. Hayvanla ilgilenmek, bakımını yapmak veya sahiplenmek sadece yaz sezonunda olacak bir durum değildir. Başı boş bırakılan hayvan trafikte büyük sıkıntılara neden olabilir. Aç ve susuz bırakılan hayvan toplum ve çevre sağlığı bakımından da problem oluşturuyor. Hayvanlardan insana geçebilecek uyuz, kuduz gibi hastalıklar da var." dedi.

Ersöz, "Eğer sahiplenen bir hayvan sahibi tarafından çeşitli nedenlerden dolayı elden çıkarılacaksa bunun yeri sokak değildir. Bu hayvanlar sahiplendirilmek üzere ilgili belediyelerin barınaklarına bırakılmalıdır. Sahiplenen kedi veya köpekler sokağa kaderlerine terk edilmemelidir." ifadelerini kullandı.

Çınarcık Kent Konseyi Başkanı Harun Karademir de turistik ilçe Çınarcık'a yazın yoğun talep olduğunu belirterek, "Yaz tatilini ilçede geçirmek için gelenler çocuklarını eğlendirmek için beraberinde evcil hayvanları getiriyorlar. Yaz bitiminde ilçeden giderken bu hayvanları başı boş bırakıyorlar. Bu da ilçemizde büyük sıkıntı yaratmaktadır. Sayı fazla olunca da barınaklarda bunlara bakmak zor oluyor. Köpekler saldırganlaşıyor, kediler açlıktan ölüyor. Sayı fazla olunca bakımları da zorlaşıyor. İnsanların bu konuda bilinçlenmesi gerekiyor." diye konuştu.



Orman ve Su İşleri Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğünün, Yalova genelinde ilgili kurum ve kuruluşların işbirliğinde hayvan sahiplendirme çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.