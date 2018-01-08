SGK Antalya İl Müdürlüğündeki taşeron işçilerden kadro başvurusu

ANTALYA (AA) - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Antalya İl Müdürlüğünde görevli 124 taşeron işçisi, daimi kadroya geçmek için başvuruda bulundu.

İşçilerin başvurusu öncesi il müdürlüğünde tören düzenlendi. Törene, AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, SGK Antalya İl Müdürü Nejat Deniz ve işçiler katıldı.

Enç, buradaki konuşmasında, 696 KHK ile yıllarca kadro bekleyen çalışanlara müjde verildiğini anımsattı.

Kadronun uzun zamandır gündemlerinde olduğunu kaydeden Enç, artık taşeron diye bir konunun gündemlerinde olmayacağını vurguladı.

Türkiye'nin gündeminde emekçilerle ilgili bu şekilde bir sıkıntı olmamasını umut ettiklerini dile getiren Enç, "Merkez bütçeli kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 450 bin kişi, belediyelerimiz içtihatlarında çalışan 450 bin kişi başta olmak üzere 1 milyon 20 bin kişiye kadroya geçiş imkanı tanımış olduk. Bu çok önemli bir rakam, bu da şunu gösteriyor, Türkiye Cumhuriyeti çok güçlü bir devlet, güçlü bir yapıya sahip ki 1 milyon 20 bin kişiye kadro imkanı tanıyabildik." diye konuştu.

Antalya özelinde ise sayının 25 bini geçtiğini bildiren Enç, bunun ham rakamlar olduğunu ve sayının artabileceğini ifade etti.

Taşeron çalışanlarının daha önce işten çıkarılma, özlük hakları konusunda endişeler yaşadığına dikkati çeken Enç, 1 milyon 20 bin işçinin kafasındaki bu soru işaretlerini ortadan kaldırdıklarını belirtti.

Kadro başvurularının 2 Ocak'ta başladığını ve 90 gün boyunca devam edeceğini anımsatan Enç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bununla ilgili yazılı ve sözlü mülakatlar var. Bunlardan hiç korkmayın, endişe etmeyin, bunlar daimi kadroya geçmenin prosedürü. Sizin bilmediğiniz, yapmadığımız işlerle ilgili kimse size soru sormayacak. Bazı yerlerde alt işverenden kadroya geçenlerle ilgili kurslar açılmaya başladı. Bunlara lütfen itibar etmeyiz. Bunlar bizim Türk zekasının ürünleri. Sınavlarda sizin bilmediğiniz yerlerden soru çıkmayacak. Siz artık alt işveren değilsiniz, taşeron değilsiniz. Bir daha da bu taşeron ülkemize gelmeyecek ve gelmemesi için de mücadele edeceğiz. Herkes için hayırlı, uğurlu olsun."

SGK Antalya İl Müdürü Deniz de kurumda temizlik ve güvenlik alanında hizmet veren görevlilerin farklı firmalarda çalıştığını ama artık yeni çıkan 696 sayılı KHK ile bu sürecin sona erdiğini vurgulayarak, bu kişilerin işverenlerin uhdesinden çıkarak, kurumun uhdesine girdiklerini kaydetti.

Çalışanların artık işten atılma korkusu olmayacağını anlatan Deniz, bu görevlilerin artık daimi olarak kurumun işçisi olacaklarını belirtti.

Deniz, SGK ve İŞKUR olarak kendi çalışanlarının kadro başvurularını aldıkları gibi diğer kurumların kadroya alma işlemleriyle ilgili de bilgilendirme yaptıklarını bildirdi.

İl müdürlüğünde güvenlik görevlisi olarak çalışan Uğur Toprak da 24 saat boyunca hizmet verdiklerini, taşerona kadro açıklamasıyla mutlu olduklarını aktararak, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Daha sonra taşeron işçiler kadroya geçmek için başvuru formlarını ilgili birime teslim etti.