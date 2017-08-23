"SGK görevlisiyiz" diyerek dolandırıcılık iddiası

ESKİŞEHİR (AA) - Hazırladıkları sahte kimliklerle kendilerini Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 3 kişi, polisin takibi sonucu Sivrihisar ilçesinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, kendilerini SGK görevlisi olarak tanıtan H.K, M.Ç, F.K'nın kiraladıkları araçla Türkiye'nin farklı kentlerinde gittikleri işyerlerinde "sigortasız işçi çalıştırdığınız tespit edildi", "evrakınızda eksiklikler var", "maaşınızda yanlış hesaplama yapılmış" diyerek dolandırıcılık yaptığı belirlendi.

Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, en son Bilecik'in Osmaneli ilçesinde dolandırıcılık girişiminde bulunan şüphelileri, takip sonucu Sivrihisar'da gözaltına aldı.

Sivrihisar Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda SGK adına düzenlenmiş sahte evrak, sahte SGK tanıtım kartları, sahte plaka ve başkasını adına düzenlenmiş ehliyet ele geçirildi.