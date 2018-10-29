SGK ile ILO arasında iş birliği protokolü

ANKARA (AA) - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) arasında ILO üyesi paydaşların sosyal güvenlik sistemlerinin yönetimini güçlendirme ve kapasitelerini artırma hedefi doğrultusunda iş birliği protokolü imzaladı.

SGK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurum Başkanı Mehmet Selim Bağlı, ILO tarafından "Herkes İçin Sosyal Koruma Tabanları Küresel Programı" kapsamında Cenevre'de düzenlenen "Üçüncü Çok Paydaşlı Ortaklık Toplantısına" katıldı.

Toplantıda, ILO üyesi ulusal paydaşların sosyal güvenlik sistemlerinin yönetimini güçlendirme ve kapasitelerini artırma hedefleri doğrultusunda hazırlanan iş birliği protokolü ele alındı.

ILO'nun üye devletlere teknik desteğiyle ile ilgili hükümler ve özellikle de Güney-Güney ve Üçlü İşbirliği mekanizmaları çerçevesindeki protokol, SGK Başkanı Bağlı ile ILO Politika Geliştirme Birimi Direktörü Deborah Greenfield tarafından imzalandı.

İmza töreninde, protokole bağlı iş birliği faaliyetlerinin detayları ile bu faaliyetlerin seçilmiş ülkelerde gerçekleştirilmesine ilişkin, tarafların sorumluluklarının özel olarak oluşturulacak şartnamelerle belirlenmesi de kararlaştırıldı.

SGK ile ILO arasındaki iş birliği protokolü, Türkiye'nin sosyal güvenlikteki başarı ve tecrübelerini başka ülkelerle paylaşma mutabakat zaptı özelliği nedeniyle önem taşıyor.