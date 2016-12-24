SGK Maltepe Şehit Erol Olçok Kampüsü açıldı

İSTANBUL (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "2002'de bin dolara 6,6 asgari ücretli çalıştırılırken, bugün 2,6 asgari ücretli çalıştırılabiliyor." dedi.

SGK Maltepe Şehit Erol Olçok Kampüsü açılışında konuşan Müezzinoğlu, AK Parti'nin kuruluşundan itibaren ana felsefesinin "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. İnsani yücelt ki devlet yücelsin" anlayışı olduğunu söyledi.

Müezzinoğlu, bütün alanlarda ülke ve milletin çok farklı bir seviyeye geldiğini aktararak, sosyal güvenlik ve istihdam alanlarında da önemli mesafeler kat edildiğini belirtti.

Bundan sonraki süreçte de 2023, 2053, 2071 hedeflerine yürüyeceklerini dile getiren Müezzinoğlu, "Bu millet, dünya milletleriyle yarışında güçlü yerini mutlaka alacaktır. Bu yolculukta özellikle daha çok yatırım ve üretim yapan, daha çok istihdam üreten ve genç nüfusuna geniş istihdam alanları oluşturabilme gayretiyle, büyüyen, gelişen Türkiye ve geleceğe umutla bakan bir millet... Allah'a şükürler olsun ki büyük hedeflere güçlü liderliğinizde yürüyoruz ve yürümeye de devam edeceğiz." diye konuştu.

Mehmet Müezzinoğlu, sosyal güvenlik alanında engelli, yaşlı, emekli, mazlum ve mağdur, dezavantajlı gruplar ve hastaların yanında olmak için bütün imkanlarını seferber ettiklerini ve büyük mesafe aldıklarını anlattı.

Milletin dünya standartlarının üzerine bir hizmet alım seviyesine ulaştığına vurgu yapan Müezzinoğlu, şöyle devam etti:

"Sosyal güvenlik çatısı içerisinde olanların sayısı 2002'de yüzde 70'lerdeyken, bugün bu yüzde 99,5'e yükseldi. 18 yaşına kadar olan nüfus da artık doğuştan itibaren sosyal güvenlik kapsamı içine alındı. Her türlü hizmeti alabilen, vatandaşın önünde bütün engelleri kaldıran bir anlayışla 80 milyon insanımıza hizmetlerin en iyisini, en güzelini verme gayreti içinde olduk. Bu nedenle modern fiziki mekanlar yapmaya devam ediyoruz."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, kampüs ile burada verilecek hizmetler hakkında bilgi verdi.

Asgari ücretin tespit edildiği günlerden geçtiklerini anımsatan Müezzinoğlu, "2002'de SSK emekli tarım işçisi 216 lira alırken, bugün bin 309 lira alıyor. Buradaki artış yüzde 90'lık bir reel artıştır. Bağ-kur esnafı 148 lira alırken, bugün bin 199 lira alıyor. Emekli Sandığı'ndan ise 376 lira alınırken, bugün bin 699 lira alınıyor. Bu anlamda emeklilerimizin her kademede standardını enflasyonun da ötesinde ciddi düzeyde artırdık. Burada asgari ücret üzerinden bir rakam verecek olursak, 2002'de bin dolara 6,6 asgari ücretli çalıştırılırken, bugün bin dolara 2,6 asgari ücretli çalıştırılabiliyor." değerlendirmelerinde bulundu.

Müezzinoğlu, genç işçilere sunulan imkanlardan bahsederek, maaş ödemelerinde devletin verdiği destekleri anlattı.