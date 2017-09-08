Şi, Macron ile Kore Yarımadası'nı görüştü

PEKİN (AA) - Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Fransa'nın Kore Yarımadası konusunda müzakerelerin yeniden başlatılmasında yapıcı rol oynamasını umduğunu belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde, Pekin hükümetinin Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması, uluslararası alanda nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşmasının korunması ve Kuzeydoğu Asya'da barış ve istikrarın muhafaza edilmesini desteklediğini kaydetti.

Kore Yarımadası sorununun diyalog ve müzakereyi içeren barışçıl yöntemlerle çözülmesi gerektiğini ifade eden Şi, Fransa’nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyesi olarak, mevcut gerilimin sona erdirilmesi ve diyaloğun yeniden kurulması konusunda yapıcı rol oynamasını beklediğini vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron da ülkesinin yarımadada barış ve istikrarın korunması için çalışacağını belirterek, Çin’in ilgili sorunun çözülmesi noktasındaki tutumu ve önemli pozisyonunu dikkate aldıklarını bildirdi.

Pekin yönetiminin söz konusu sorunun uygun şekilde çözülmesini teşvik etmesini ve iş birliğini artırmasını umduğunu ifade eden Macron ayrıca, Şi'ye Çin'in geçen hafta ev sahipliği yaptığı BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika) Liderler Zirvesi dolayısıyla tebriklerini iletti.

Macron, Çin ile nükleer enerji, çevre ve ekonomi alanlarında iş birliği yapmak ve ilişkilerini derinleştirmek istediğini kaydetti.

Öte yandan iki lider, ikili, bölgesel ve uluslararası meselelere ilişkin görüş alışverişinde bulundu.