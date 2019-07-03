2 Temmuz Salı günü Sabancı Üniversitesi Minerva Palas’ta gerçekleştirilen toplantıda, “Sıcak Dalgaları: İklim Değişikliğiyle Artan Tehdit ve Sıcak-Sağlık Eylem Planları” raporunu açıklayan Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi İklim Değişikliği Çalışmaları Koordinatörü ve Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Ümit Şahin, “Koruyucu ve önleyici bir hekimlik yaklaşımıyla da ‘sıcak-sağlık eylem planları’nın hazırlanması gerekiyor. Bu ihtiyaca dikkat çekmek için bu konferansı yaptım” dedi.



Şahin, “Sıcak Dalgaları: İklim Değişikliğiyle Artan Tehdit ve Sıcak-Sağlık Eylem Planları” raporuyla ilgili şöyle söyledi: “İklim değişikliğinin sıcak dalgalarını nasıl artırdığına, sıcak dalgasının ne olduğuna ve nasıl tanımlanması gerektiğine, bu alanda alınması gereken önlemlere dair genel bir ön rapor hazırladım. Bu alanda, İstanbul’da sağlık üzerindeki etkileri ile ilgili çalışmalar da yapıyoruz. Şu anda sürüyor bu çalışmalar, henüz bitmedi. Bunların devamında daha farklı açıklamalar ve raporlar da olacak.”



Toplantıda, yaşanmakta olan iklim değişikliğini ve sıcak dalgalarının nasıl tanımlandığını, halk sağlığını ve alınması gereken önlemleri aktaran Şahin, şunları dile getirdi: “İklim değişikliği 21. Yüzyılın en büyük küresel sağlık tehdidi olarak tanımlanmaktadır. Küresel iklim değişikliğiyle sıcak dalgalarının da sıklığı, süresi ve yoğunluğu artmaktadır. Küresel iklim değişikliğiyle giderek artacak olan sıcak dalgalarının olumsuz etkilerine karşı daha uzun vadede önlemler alınması hayati bir öneme sahip.”







“Sıcak dalgası Türkiye’de yeterince tanınmıyor”



Sıcak dalgasının sınırlı bir süre içinde, kişilerin tehlikeli ölçüde sıcağa daha fazla maruz kaldıkları ‘normalden’ çok daha sıcak olan günleri belirleyen bir terim olduğuna ve havaların hep sıcak gitmesinden ibaret olmadığına dikkat çeken Şahin, sıcak dalgalarının sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine karşı koruyucu ve önleyici tedbirler alınabilmesi için bölgesel olarak Sıcak-Sağlık Eylem Planları’nın hazırlanıp uygulanması gerektiğini belirtti.



Şahin, Türkiye’de en kısa zamanda yetkili kuruluşlar tarafından, yerel yönetimler, üniversiteler, meslek odaları ve STK’lar ile iş birliği yapılarak ve pilot illerden başlanarak iller ve bölgeler düzeyinde Sıcak-Sağlık Eylem Planları’nın hazırlanması için gerekli çalışmaların başlatılması gerektiği uyarısında bulundu ve ekledi: “Sıcak dalgası Türkiye’de yeterince tanınmıyor. Aşırı sıcaklıkları herkes biliyor, aşırı sıcakların iyi bir şey olmadığının da farkındayız ama bu konunun daha disiplinli bir şekilde, daha resmi kanallardan tanımlanmış uyarıların yapılması ve önlemlerin alınması gerekiyor.”







“Türkiye’de Sıcak Dalgası Uyarı Sistemi Yok”



Türkiye’nin de aralarında bulunduğu pek çok ülke için sıcağın hastalık ve ölüm sayılarında neden olduğu doğrudan artış bu araştırmalar ve izleme çalışmaları için birincil sırada önem taşıdığını vurgulayan Şahin, “Sıcak dalgası (heat wave) olarak tanımlanan günlere özel uyarı sistemleri geliştirmek ve halkın, kamu yönetiminin ve sağlık hizmetlerinin bu dönemlere hazırlıklı olmasını sağlamak gerekiyor. Zira, Türkiye’nin son 50 yılda özellikle de 1998’den sonra sıcak dalgalarının sayısı, süresi ve yoğunluğu çok arttı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı bir araştırmaya göre iklim değişikliği nedeniyle sıcak dalgası yaşanan gün sayısı eğer önlem alınmazsa 21. yüzyıl sonuna kadar yılda ortalama 78 gün artacak. Türkiye’de de şehirlere ve/veya bölgelere özgü uzun dönemli meteoroloji istatistiklerine ve sıcağın sağlık etkilerine dayanarak sıcak dalgası tanımlarının yapılması ve uyarı eşiklerinin belirlenmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.



Yazın en sıcak dönemi başlamadan yapılacak eğitim ve farkındalık çalışmalarının önemine değinen Şahin, “Başlıca sorumluluk halk sağlığının geliştirilmesi ve koruyucu hekimlik çerçevesinde Sağlık Bakanlığı’ndadır. Kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler ve sivil toplum tarafından iş birliği, Hastanelerin ve acil servislerin sıcak dalgalarında artabilecek başvurulara karşı hazırlıklı olması, aile hekimleri, acil hekimleri ve diğer sağlık çalışanlarının sıcak dalgaları ve etkileri konusunda bilgilendirilmesi şarttır” dedi.



