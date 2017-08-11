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Sıcaktan bitkin düşen şahin tedavi edildi

- Hava sıcaklığının 40 derece ölçüldüğü Iğdır'da bitkin düşen ve beslenemeyen şahin, tedavi edilip yeniden doğaya salındı

Sıcaktan bitkin düşen şahin tedavi edildi

IĞDIR (AA) - Hava sıcaklığının 40 derece ölçüldüğü Iğdır'da bitkin düşen şahin, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, çiftçilik yapanlar doğada bir şahini uçamayacak şekilde buldu. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri alana gelerek şahini aldı.

Yapılan incelemelerin ardından şahinin sıcak havadan dolayı bitkin düştüğü ve yiyecek bulamadığı anlaşıldı. Şahin, beslenerek gerekli tedavilerinin de yapılmasının ardından Ağrı Dağı eteklerinde doğal ortamına salındı.

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DoğaIğdırSıcak HavaYaralı şahin
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