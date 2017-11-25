Şiddet mağduru kadınlar meslek sahibi oluyor

MARDİN (AA) - İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi, açtığı kurslarda şiddet mağduru kadınları meslek sahibi yapıyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığı, şiddet mağduru kadınlar için meslek edindirme kursları açtı. Kursa devam eden, dikiş nakış, kıyafet tasarımı, kalıp çıkarma, kesim ve dikim makinesi gibi eğitimler verilen kadınların meslek sahibi olmaları sağlanıyor.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, kentte çok yönlü değişim ve gelişim için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Yaman, görevde oldukları bir yıl içinde vatandaşların mutluluğunu tesis edecek işlere imza attıklarını belirtti.

Sosyal sorumluluk çalışmalarında dezavantajlı gruplara öncelik verdiklerini kaydeden Yaman, meslek sahibi yaparak kadınların ayakları üstünde durmaya yardımcı olduklarını aktardı.

Yaman, "Şiddete maruz kalmış kadınlarımızın ayakları üzerinde durmalarını sağlamak için kurslar açarak, onları meslek sahibi yapıyoruz." dedi.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığı Şube Müdürü Pınar Barun da kurslarda şiddet mağduru kadınlara öncelik tanıdıklarını belirterek, "Şiddet mağduru kadınlarımız psikolojik olarak rahatlıyorlar. Sosyal etkinliklere de götürerek sosyalleşmelerini sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Eğitmen Emine Ayanoğlu, kurslara devam kadınların bir tekstil fabrikasında çalışabilecek kapasiteye sahip olduğunu ifade etti.