Şiddete maruz kaldığı iddia edilen öğrenciye burs

ANKARA (AA) - Burdur'da, öğretmeni tarafından fiziksel şiddete maruz kaldığı iddia edilen zihinsel engelli öğrenci T.K. ile aynı okulda öğrenim gören kardeşi M.K'ye Milli Eğitim Vakfı bursu verildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Burdur'un Bucak ilçesinde öğretmeni tarafından fiziksel şiddete maruz kaldığı iddia edilen, Barbaros Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi zihinsel engelli T.K. ile aynı okulda öğrenim gören kardeşi M.K'ye, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin'in girişimleri sonucu Milli Eğitim Vakfı bursu sağlandı.

Sosyal medyada yer alan görüntülere göre, 10 yaşındaki zihinsel engelli öğrenci T.K'ye, öğretmeni İ.B. tarafından ayakkabıyla şiddet uygulandığı iddia edilmişti. Görüntüler üzerine Bucak Kaymakamlığınca inceleme başlatılmış, öğrenciye şiddet uyguladığı öne sürülen öğretmen İ.B, Okul Müdürü A.Ö. ve Müdür Yardımcısı F.İ. görevden uzaklaştırılmış ve haklarında disiplin soruşturması açılmıştı.

Olaya ilişkin Bucak Cumhuriyet Savcılığı da olayla ilgili adli soruşturma başlatmıştı.



