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"Şiddetli fırtına ve yağış fındığa zarar verdi"

- UFK Yönetim Kurulu Başkanı Levent Şahin Başaran: - "Ziraat Odası ve Gıda Tarım ve Hayvancılık yetkilileri olarak saha çalışması yaptık. Gördüğümüz manzara içler acısı. Bazı bahçelerde ürün kaybı yüzde 50'lerin üzerinde"

DÜZCE (AA) - Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Şahin Başaran, Batı Karadeniz Bölgesi'nde yaklaşık bir haftadır aralıklarla devam eden yağış ve fırtınanın fındık mahsulünde dökülmelere neden olduğunu bildirdi.

Başaran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Batı Karadeniz Bölgesi'nde yaklaşık bir haftadır aralıklarla fırtına ve yağışın devam ettiğini belirterek, bölgede yağışın ardından incelemelerde bulunduklarını söyledi.

Bölgenin özellikle orta ve yüksek kuşak alanlarında fırtınaya bağlı aşırı dökülme yaşandığına işaret eden Başaran, "Ziraat Odası ve Gıda Tarım ve Hayvancılık yetkilileri olarak saha çalışması yaptık. Gördüğümüz manzara içler acısı. Bazı bahçelerde ürün kaybı yüzde 50'lerin üzerinde." diye konuştu.

Bu zararla TARSİM sigortasının ne kadar önemli olduğunun da ortaya çıktığına değinen Başaran, üreticilerin TARSİM sigortasını yeniden gözden geçirmesi gerektiğini aktardı.

Şahin, sigorta bedelleri çok yüksek olduğu için çiftçilerin bundan kaçtığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu tür afetler, sigortanın ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkarıyor. Sigortası olan veya olmayan ama zarar gören tüm çiftçilerimizin bağlı oldukları il, ilçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine müracaat etmesi gerekiyor. Bakanlığımızın ve hükümetimizin de bu afete ilgisiz kalacağını zannetmiyorum. Zarar gören bölge, alan olarak Akçakoca'nın üçtü birine tekabül ediyorsa üretim miktarı olarak yüzde 50 bir zarar söz konusudur. Çok yüksek bir kayıp söz konusu, bazı bahçeler hasat yapılmayacak durumdadır. Yetkililerimizin bu konuya acilen çözüm getirmelerini rica ediyoruz."

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DüzceAkçakocaFındıkLevent Şahin Başaran
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