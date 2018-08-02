Siemens AG'nin 3. çeyrek karı yüzde 14 azaldı

BERLİN (AA) - Avrupa'nın önemli sanayi şirketlerinden Siemens AG’in, Nisan-Haziran 2018 dönemini kapsayan 3. çeyrek karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 azalarak 1 milyar 210 milyon avro oldu.

Alman teknoloji ve mühendislik şirketi Siemens, bu yılın üçüncü çeyreğine (nisan-haziran dönemi) ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Siemens'in karı, söz konusu dönemde yüzde 14 düşerek 1 milyar 210 milyon avro oldu. Şirketin karındaki azalışa sebep olarak, "2017 mali yılının üçüncü çeyreğine göre bu yılın üçüncü çeyreğinde önemli ölçüde daha yüksek gelir vergisi oranı" gösterildi.

Siemens'in gelirleri, bu yılın nisan-haziran döneminde yüzde 4 düşerek 20 milyar 473 milyon avro oldu.

Şirketin en fazla kar elde eden birimi, donanım ve yazılım alanında hizmet veren "dijital fabrika" olarak belirlendi. Gelirleri yüzde 12 yükselişle 3 milyar 260 milyon avroya çıkan birimin karı da yüzde 54 artarak 681 milyon avroya ulaştı. Gelirleri yüzde 21 düşüşle 3 milyara avroya gerileyen enerji ve gaz biriminin karı da yüzde 56 azalarak 164 milyon avro oldu.





- Yeniden yapılanmaya devam





Uluslararası piyasalarda faaliyet gösteren birçok Alman firması, son yıllarda mali ve idari açıdan yaşanan sıkıntılardan dolayı yapılandırmaya gidiyor.

Siemens, son 25 yılda en büyük yeniden yapılanmasını Mayıs 2014'te başlatmıştı. Bu kapsamda "Vizyon 2020" konseptini açıklayan şirket, elektrifikasyon, otomasyon ve dijitalleşme alanlarında büyüme faaliyetlerine odaklanacağını duyurmuştu.

Siemens, dün yaptığı açıklamada da, yeniden yapılandırma çalışmalarına hız vereceğini belirtti. Gaz ve güç, akıllı altyapı ve dijital endüstri alanlarında 3 şirketi bulunacak olan Siemens ayrıca, Siemens Healthineers, Siemens Gamesa ve Siemens Alstom stratejik şirketlerine de sahip olacak.





- ABD'li Mendix'i 600 milyon avroya satın aldı





Bu arada, Siemens, ABD merkezli yazılım şirketi Mendix’i nesnelerin interneti platformlarında yararlanmak için 600 milyon avroya satın aldığını da duyurdu.

